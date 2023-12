Roselis Silva se perderá toda la temporada debido a una lesión

La jugadora venezolana de baloncesto del Barça CBS, Roselis Silva, ha anunciado que se perderá el resto de la temporada debido a una lesión en la rodilla izquierda. Según confirmó en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Silva sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior y deberá someterse a una cirugía para tratar la lesión.

“Esta semana ha sido una de las más desafiantes que he enfrentado en mi vida. Desde el momento en que esa última jugada cambió el rumbo de todo, supe que algo no estaba bien. Aunque intuía lo que podía ser, no hay nada que te prepare para la realidad de confirmar una lesión de ligamento cruzado”, expresó Silva.

La jugadora, quien llegó al Barça CBS esta temporada, disputó un total de siete partidos en los que promedió 2.7 puntos, 2.7 rebotes, 0.9 asistencias y 1.0 robos antes de su lesión.

“No imaginé que un año que estuvo lleno de momentos hermosos y logros destacados en mi vida tanto deportiva como personal pudiera concluir de esta manera. Cada paso, cada esfuerzo, ahora parece empañado por la sombra de la lesión”, resaltó Silva.

La deportista agradeció a la organización, a sus compañeras de equipo y al personal técnico por el apoyo brindado durante esta difícil etapa. “Quiero expresar mi profundo agradecimiento a mis compañeros de equipo y al personal que me ha apoyado incondicionalmente a lo largo de esta semana. Sus palabras de aliento, sus gestos solidarios y su presencia han sido un faro en medio de esta tormenta emocional”, concluyó.

Roselis Silva se despide así de la temporada, enfrentando la realidad de una lesión que impactará tanto en su carrera deportiva como en su vida personal.