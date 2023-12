Se confirma la causa de la muerte del aclamado actor Andre Braugher

El reconocido actor Andre Braugher, conocido por sus icónicos personajes en la pantalla grande y chica, falleció esta semana a causa de una letal enfermedad que mantuvo en secreto. Su publicista, Jennifer Allen, reveló que Braugher fue diagnosticado con cáncer de pulmón hace unos meses.

Nacido el 1 de julio de 1962 en Chicago, Illinois, Braugher se destacó como actor luego de años de arduos estudios en artes y teatro. Su carrera despegó en 1989 con su papel protagónico en la película dramática “Glory”, donde compartió escenas con Denzel Washington y Mathew Broderick. También interpretó al famoso beisbolista Jackie Robinson en un largometraje para televisión en 1990.

En 1993, Braugher obtuvo el papel del detective Frank Pembleton en la serie “Homicide: Life on the Street”, lo que lo catapultó a la fama y le valió un premio Emmy en 1998. Durante los años siguientes, el actor participó en numerosas producciones de cine y televisión, como “Primal Fear”, “Get on the Bus” y “Frequency”. En 2006, protagonizó la miniserie “Thief”, que le otorgó su segundo premio Emmy.

Sin embargo, fue su papel del capitán Raymond Holt en la comedia policial “Brooklyn Nine-Nine” el que le dio aún mayor reconocimiento en las últimas décadas. Su carismática actuación enamoró a la audiencia y se convirtió en un personaje inolvidable.

La muerte de Braugher ha causado una profunda conmoción entre sus colegas y admiradores. Se esperaba que protagonizara la serie “Residence” de Netflix, pero aún no se sabe si el proyecto continuará después de su fallecimiento.