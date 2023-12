Yailin se pronuncia sobre la filtración de una foto que muestra su rostro ensangrentado: su valiente reacción ante la situación.

La cantante dominicana Yailin La Más Viral ha salido a romper el silencio y aclarar las acusaciones de agresión que han surgido en redes sociales. Una imagen de la artista con el rostro golpeado generó polémica y se rumoreaba que su actual pareja, el rapero Tekashi 6ix9ine, era el responsable.

Sin embargo, la madre de Catleya decidió dar contexto a la situación y desmentir las acusaciones hacia Tekashi. En un video obtenido por la revista People en Español, Yailin afirmó que las heridas no fueron producto de un ataque, sino de un accidente en el que ambos estuvieron involucrados.

“El caso es que pasó un accidente con Dany (Tekashi 6ix9ine). Salimos de discoteca, pero eso como no salió a la luz y todo fue algo chili, para no preocupar no dije nada. Esas fotos las tenía la persona esa que se ha puesta a escribirle a todo el mundo que se le debe, no se le debe”, comentó Yailin.

La cantante también reveló que tiene grabada a la persona que difundió las imágenes y que esta persona le está pidiendo dinero mientras la agrede verbalmente. Yailin aseguró tener pruebas de que ya se le pagó el dinero que se le debía, pero ahora está intentando chantajearla.

Ante esta situación, Yailin enfatizó que no le interesa dar explicaciones a nadie, pero decidió hacerlo esta vez para aclarar los hechos. Además, dejó claro que está dispuesta a enfrentar cualquier publicación que la difame, ya que cuenta con pruebas que respaldan su versión de los hechos.

En resumen, Yailin La Más Viral ha desmentido los rumores de agresión por parte de Tekashi 6ix9ine, explicando que las heridas fueron producto de un accidente y no de un ataque. Además, ha denunciado un presunto chantaje por parte de la persona que difundió las imágenes. La cantante ha dejado claro que no tiene interés en dar explicaciones, pero ha decidido hacerlo en esta ocasión para aclarar la situación.