Descubre la fecha del próximo pago a pensionados del IVSS

El próximo pago a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) está próximo.

¡Entérate! El pago de la pensión IVSS diciembre ya comenzó

Este es el cronograma pendiente de los aguinaldos de noviembre y diciembre

Se espera que el jueves 21 de diciembre, los pensionados del IVSS reciban el pago correspondiente al mes de enero. Esta pensión consta de bs. 130,00 y se distribuye mensualmente.

Además, desde esta semana comenzó la distribución del Bono Contra la Guerra Económica a través de la plataforma Patria. Este bono, dirigido a todos los pensionados del país, tiene un monto que varía entre bs. 1.400,00 y bs. 1.900,00.

El monto y la fecha de entrega de este bono único en el Sistema Patria varían según el terminal del número de cédula y el estatus laboral del pensionado.

Por otra parte, aún falta el pago del tercer mes de aguinaldos para los pensionados. Este será entregado en los próximos días por un monto de bs. 130,00.

