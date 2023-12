Juan Pablo Guanipa responde a Manuel Rosales por acusarlo de traidor: sus palabras y argumentos

Juan Pablo Guanipa responde a las acusaciones de Manuel Rosales

El político opositor Juan Pablo Guanipa ha respondido a las acusaciones del gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, quien lo llamó traidor por no asumir la Gobernación en 2017 después de ganar las elecciones.

Guanipa ha publicado un video en redes sociales en el que cuestiona a Rosales por sus declaraciones. “Comienzo por preguntarle, ¿le parece adecuado haber hecho eso? No solo en un acto de informe de su gestión con los símbolos del Zulia, sino en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá”, expresó Guanipa.

El dirigente de Primero Justicia también ha explicado los motivos por los que no se juramentó ante la Asamblea Constituyente en 2017 como gobernador de la entidad. “¿Cómo iba yo, después de tanta sangre derramada por nuestros mártires, a arrodillarme frente a Delcy Rodríguez y entregar la lucha que estábamos dando? No podía hacerlo, la libertad y dignidad de Venezuela no se entregan. Lo dije y lo repito, yo solo estoy de rodillas frente a Dios, el pueblo y la Constitución, la misma que ordena que los gobernadores deben juramentarse ante los Consejos Legislativos”, afirmó Guanipa.

Además, recordó que su decisión fue apoyada de manera unánime por todos los partidos de la Unidad Democrática, incluyendo a Manuel Rosales, quien aplaudió la decisión. “Hasta usted mismo, gobernador Rosales, tuvo palabras de elogio para mí. Explíqueme algo, si usted y su partido apoyaron públicamente la decisión de no juramentarme ante esa farsa, ¿son traidores también?”, cuestionó Guanipa.

En relación a los señalamientos de Rosales, en los que aseguró que Guanipa hizo negociaciones con el Gobierno, el político opositor preguntó: “¿Qué tipo de negocio? ¿dinero? Si yo hubiera querido dinero, ¿no habría sido mejor entregarme al chavismo y manejar el dinero de la Gobernación?”

Guanipa concluyó su video haciendo un llamado a la justicia y a la libertad de Venezuela. Además, cuestionó cómo Rosales logró su habilitación para presentarse como candidato después de su decisión de no juramentarse, en lugar de unirse a la defensa del mandato del pueblo zuliano junto a él.

Con información de venezuela-news.com