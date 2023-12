María Corina reconoce su inhabilitación y llega tarde al TSJ

La opositora María Corina Machado finalmente acudió este viernes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para revisar su inhabilitación, a pesar de haber declarado en repetidas ocasiones que no lo haría.

“María Corina llegó tarde al TSJ hasta 3:00pm hay despacho y llegó a las 3:40pm. Embajada de EEUU jugó adelantado. Discurso desastroso, ayer aseguraba que no iría y que no estaba inhabilitada”, explicó la analista política Indira Urbaneja.

Urbaneja también señaló que la noticia no es si Machado fue al TSJ, sino que confirma que está inhabilitada.

Minutos antes de que se hicieran públicas las imágenes de Machado acudiendo al TSJ, la cuenta oficial del jefe de la oficina externa de Estados Unidos en Venezuela escribió:

“Aplaudimos a María Corina Machado y a otros candidatos por su valentía y disposición para apelar sus inelegibilidades. Ahora corresponde a los representantes de Nicolás Maduro demostrar su compromiso con unas elecciones competitivas e inclusivas. Pedimos la liberación inmediata de ciudadanos estadounidenses y ‘presos políticos’ venezolanos detenidos injustamente, incluido Roberto Abdul. Continuaremos evaluando las sanciones basadas en avances significativos y tangibles, según el acuerdo de Barbados, para restaurar la democracia”.

Ante estas declaraciones injerencistas de Estados Unidos, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, se pronunció destacando que la Embajada de los EE.UU., Venezuela no es una embajada acreditada en el país, sino una oficina de propaganda al servicio de los intereses en contra de la paz de Venezuela. Rodríguez afirmó que Venezuela no acepta directrices de ningún país extranjero.

En sus declaraciones a la prensa, Machado reconoció su inhabilitación y la legalidad del TSJ, pero afirmó que seguirá adelante y cumplirá con su mandato. Asimismo, insistió en que ahora le toca a los representantes del gobierno de Maduro cumplir con sus responsabilidades.

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), escribió en Twitter: “Seré breve: jijijiji, Nosotros Venceremos!!”.

Machado acumula tres sentencias del TSJ que confirman su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Dos de estas decisiones fueron emitidas en agosto de este año y fueron firmadas por todos los jueces de la Sala Constitucional del tribunal. En una de las sentencias, la Sala Constitucional declaró inadmisible una acción de amparo ejercida contra la resolución de la Contraloría General venezolana del año 2015, que ordenó la inhabilitación de Machado por 15 años.