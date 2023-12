Selena Gomez confirma haberse sometido a tratamientos de botox

Selena Gomez desmiente rumores de cirugía estética

La reconocida artista Selena Gomez ha salido al frente de los rumores que circulan en las redes sociales sobre supuestas cirugías estéticas a las que se habría sometido. En respuesta a una fanática que le sugirió quitarse sus “rellenos o implantes de mejillas”, Gomez respondió con humor: “Sólo botox en esta belleza”.

La actriz de 31 años, conocida por su papel en la serie “Only Murders in the Building”, ha mantenido privada su vida personal y no había comentado sobre ningún procedimiento cosmético al que se hubiera sometido. Sin embargo, recientemente decidió despejar las dudas y aclarar la situación en una publicación de Instagram.

Además de desmentir los rumores, Gomez también abordó el tema de la belleza y cómo su carrera como estrella infantil ha afectado su percepción de sí misma. En una entrevista con WWD, la fundadora de la exitosa marca de cosméticos Rare Beauty confesó: “Creo que mi versión de la belleza se vio un poco afectada porque he estado trabajando desde que tenía siete años y siempre he tenido maquillaje. No puedo creer cuántas horas he pasado en terapia a causa de este tema que me deprime un poco”.

A pesar de las dificultades, Gomez ha logrado cambiar su actitud hacia la belleza a lo largo de los años. Ahora se siente feliz y positiva cada vez que se maquilla, y no teme enfrentar los comentarios negativos sobre su apariencia o el uso de botox.

Además de su confianza en sí misma, la artista también ha encontrado felicidad en su vida personal. Recientemente confirmó su relación con el productor musical Benny Blanco y fue vista celebrando el cumpleaños de su gran amiga Taylor Swift en Nueva York. Su belleza radiante refleja la alegría e ilusión que le brinda este nuevo amor.

En resumen, Selena Gomez ha dejado claro que no ha recurrido a cirugías estéticas y que su belleza se debe a su actitud positiva y su confianza en sí misma. A través de su testimonio, nos recuerda la importancia de aceptarnos y amarnos tal como somos.