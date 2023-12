Demi Lovato da un gran paso en su relación al comprometerse con su novio

La cantante Demi Lovato y su novio Jordan Lutes han anunciado su compromiso después de más de un año de relación. La pareja reveló la noticia a través de las redes sociales el pasado sábado 16 de diciembre, compartiendo detalles de su íntima ceremonia de compromiso.

El representante de Demi Lovato confirmó a People que la pareja realizó una ceremonia personal en la que Lutes le entregó a la cantante un anillo de compromiso hecho a medida por una exclusiva joyería de Nueva York. El anillo es un solitario de diamantes en forma de pera, una elección elegante y sofisticada.

Demi Lovato expresó su emoción en Instagram, escribiendo: “Todavía estoy sin palabras; anoche fue la mejor noche de mi vida y no puedo creer que pueda casarme con el amor de mi vida Jordan Lutes”. La cantante también dedicó unas palabras a su prometido, diciendo: “Mi amor, estoy más que emocionada por casarme contigo. Cada día que he pasado contigo ha sido un sueño hecho realidad y no puedo esperar para amarte y apreciarte por siempre. Por el resto de nuestras vidas. Te quiero bebé”.

Por su parte, Jordan Lutes también expresó su felicidad en las redes sociales, compartiendo: “Ayer le pedí a mi mejor amiga que se casara conmigo y me dijo que sí. No puedo imaginar mi vida sin ti y gracias a Dios ahora nunca tendré que hacerlo. Me siento como el hombre más afortunado del mundo en este momento. Estoy tan enamorado de ti Demi Lovato”.

La pareja acompañó su anuncio con una imagen de una sesión de fotos de compromiso en la que ambos lucían atuendos completamente negros, mostrando su estilo y elegancia.

Este compromiso marca un nuevo capítulo en la vida de Demi Lovato y Jordan Lutes, y sus seguidores están emocionados de ver qué les depara el futuro. Sin duda, será una boda llena de amor y felicidad.