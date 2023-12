El estreno de Wonka es un éxito en taquilla, gracias al talento de Timothée Chalamet.

El joven actor Timothée Chalamet ha sido la estrella indiscutible de la precuela “Wonka”, que debutó con una recaudación de 39 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá este fin de semana. Este éxito revela el poder de atracción que tiene Chalamet entre el público.

En los últimos años, los musicales no han sido muy populares en la industria cinematográfica, por lo que Warner Bros. decidió minimizar el aspecto musical de “Wonka” en sus previsiones y centrarse en la figura de Chalamet, un actor de 27 años que ha logrado encabezar la taquilla por segunda vez consecutiva. Su película anterior, “Dune” (2021), recaudó 41 millones de dólares en su estreno.

Con un presupuesto de producción de 125 millones de dólares y proyectada en 4.203 cines, “Wonka” es también la primera gran película de Hollywood tras el fin de la huelga Sag-Aftra. Dirigida por Paul King, la película es una precuela de “Willy Wonka and the Chocolate Factory” (1971) y sigue la historia de un joven Wonka que intenta abrir una tienda de dulces. Además de Chalamet, cuenta con la participación de Hugh Grant, Olivia Colman y Keegan-Michael Key.

Warner Bros. ya había adaptado la obra clásica de Roald Dahl en 2005 con “Charlie and the Chocolate Factory”, protagonizada por Johnny Depp. Esta película recaudó 56,2 millones de dólares en su estreno y alcanzó una cifra global de 475 millones. Para igualar o superar estos números, “Wonka” deberá tener un buen desempeño durante la temporada navideña. Hasta ahora, ha recibido buenas críticas (84% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes) y una respuesta favorable del público (calificación “A-” en CinemaScore).

En cuanto a otros estrenos, “Christmas With the Chosen: Holy Night” de Angel Studios, una película de temática cristiana, recaudó 2,9 millones de dólares en 2.094 cines. Por su parte, “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes”, precuela de “Hunger Games” producida por Lionsgate, obtuvo 5,8 millones de dólares en su quinta semana en cartelera, acumulando un total de 145,2 millones a nivel nacional y más de 300 millones a nivel mundial. “The Boy and the Heron” de Hayao Miyazaki quedó en tercer lugar en su segunda semana, con una recaudación de 5,1 millones de dólares.

En cuanto a otros filmes en cartelera, “Poor Things” de Yorgos Lanthimos recaudó 1,3 millones de dólares tras expandirse a 82 cines. Esta película, que está nominada a siete Globos de Oro, incluyendo Mejor Comedia o Musical, se estrenará en más salas en las próximas semanas. Por otro lado, “American Fiction” de Cord Jefferson recaudó un promedio de 32.411 dólares por cine en siete salas de tres ciudades. Esta película también está nominada a dos Globos de Oro y se ampliará a 40 cines la próxima semana. Por último, “The Zone of Interest” de Jonathan Glazer, que aborda la historia de la familia del comandante nazi del campo de concentración de Auschwitz, recaudó en promedio 31.198 dólares por cine en su estreno en cuatro salas. Esta película cuenta con tres nominaciones a los Globos de Oro.

A continuación, se presenta la lista de las 10 películas más taquilleras del fin de semana en Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Wonka” – 39 millones de dólares.

2. “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” – 5,8 millones de dólares.

3. “The Boy and the Heron” – 5,2 millones de dólares.

4. “Godzilla Minus One” – 4,9 millones de dólares.

5. “Trolls Band Together” – 4 millones de dólares.

6. “Wish” – 3,2 millones de dólares.

7. “Christmas With the Chosen: Holy Night” – 2,9 millones de dólares.

8. “Napoleon” – 2,2 millones de dólares.

9. “Renaissance: A Film by Beyoncé” – 2 millones de dólares.

10. “Poor Things” – 1,3 millones de dólares.

Estos datos demuestran el éxito inicial de "Wonka" y la influencia de Timothée Chalamet como actor principal.