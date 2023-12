El gobierno de Javier Milei en Argentina: generando expectativas y tensiones entre migrantes venezolanos

La asunción de Javier Milei como presidente de Argentina tuvo lugar el pasado domingo 10 de diciembre. En un ambiente lleno de vítores y esperanza, pero también de tensión y expectativa por lo que pueda representar el nuevo gobierno, se dio paso a la alternabilidad de poder.

Argentina ha dado lugar a un político considerado al menos polémico, con posturas contrarias a lo que se ha hecho en los últimos años en la nación sureña.

Su victoria también ha sido un mensaje para los políticos de larga trayectoria, especialmente aquellos que se enmarcan en el centro hacia la izquierda. La gente decidió votar por una persona que se identifica con la derecha y con las ideas libertarias.

Esto, según expertos consultados, puede tener un efecto dominó en la región, especialmente en países como Chile y Colombia.

Más de 200.000 migrantes venezolanos que residen en Argentina desde hace años se ven en medio de esta situación. Entre ellos, hay posturas divididas. Algunos apoyan a Javier Milei porque no quieren tener nada que ver con las ideas de izquierda, mientras que otros se oponen rotundamente.

También hay quienes prefieren esperar y ver las acciones de la gestión de Milei, que ya ha comenzado con medidas como devaluación del peso, recortes en subsidios y aumento en el precio del combustible.

Visiones divididas entre migrantes venezolanos sobre Javier Milei

En redes sociales se ha podido leer mucho sobre el nuevo presidente argentino. Hay personas que lo condenan por sus posturas radicales y sus ideas sobre temas de interés social. Sin embargo, también hay quienes lo defienden y sostienen que Milei es, al menos, sincero con su propuesta de gobierno, especialmente cuando dice que no hay dinero en las arcas de la nación sureña.

Andreína Mijares, migrante venezolana en Argentina desde hace al menos 6 años, comentó: “Prefiero no opinar todavía. Quiero ver qué es lo que hará y de qué forma me pueden impactar sus medidas. Espero que no sean tan fuertes, pero queda esperar”.

Por otro lado, hay quienes consideran que las medidas de recortes de subsidios y la subida de precios son negativas para la población. Christian Andrade, repartidor de encomiendas en Buenos Aires, expresó: “Estoy algo nervioso porque tengo moto y vivo de trabajar con ella, la subida del combustible me pone todo cuesta arriba”.

Los que defienden a Milei sostienen que sus ideas se alejan por completo de la izquierda y, por ende, del chavismo. María González, migrante en Argentina desde hace 4 años, comentó: “Realmente prefiero a un tipo de derecha que ponga orden. Basta de los comunistas que nos han hecho tanto daño”.

La opinión de los expertos: el triunfo de Milei puede tener un efecto dominó

Según la internacionalista venezolana Amara Lopes, el triunfo de Milei podría tener incidencia en el resto del continente, especialmente por la importancia que tiene Argentina. Lopes señaló que Milei podría tener un impacto en países como Chile y Colombia, donde la aprobación de la gestión ha ido en constante descenso y los opositores a estos gobiernos de izquierda podrían verse motivados a intensificar sus posturas.

Lopes también resaltó que las reformas económicas de Milei, así como el endurecimiento en la seguridad pública, podrían derivar en una polarización política en el país. Además, el gobierno de Milei podría inspirar a otros políticos de derecha en América Latina, lo que aumentaría la influencia de la derecha en la región.

Por su parte, el internacionalista Iván Álvarez mencionó que Milei podría estar tratando de mantener relaciones con Mercosur, especialmente con Brasil. Álvarez explicó que es probable que Milei y el presidente de Uruguay trabajen en orientar a Mercosur hacia un acuerdo con la UE que facilite y libere el comercio.

Álvarez también resaltó que es probable que Milei se lleve bien con varios países de la región, pero habrá casos en los que la relación no sea la mejor. En cuanto a Venezuela, Álvarez analizó que puede haber un aumento en la retórica y tensiones continuas.