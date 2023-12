Lourdes Gurriel Jr firma una extensión de contrato con los D-Backs, asegurando su futuro con el equipo.

A casi un año de su llegada a los Cascabeles de Arizona, el outfielder cubano Lourdes Gurriel Jr. ha acordado un contrato por tres años con su actual equipo.

Los Diamondbacks han asegurado la presencia del jardinero izquierdo al firmar un contrato de 42 millones de dólares que abarca tres años, con una opción para el equipo en 2027, según informó una fuente cercana al acuerdo a MLB.com.

Dicha información se ha dado en condición de anonimato para The Associated Press, ya que el acuerdo aún no se ha anunciado oficialmente.

Gurriel llegó a los D-backs en un intercambio con los Azulejos durante la temporada baja pasada y fue un impulso clave para la alineación durante su sorprendente carrera hacia la Serie Mundial. Durante la temporada, Gurriel fue nombrado por primera vez al primer equipo All-Star, registrando un promedio de bateo de .261, 24 cuadrangulares y 82 carreras producidas. Además, demostró habilidades defensivas sólidas en el jardín izquierdo y se ganó el cariño de los fanáticos, en gran parte debido a su llamativo cabello teñido de púrpura brillante.

En la postemporada, Gurriel también brilló al batear para .270 con tres jonrones. Cabe destacar que el jugador tiene la opción de abandonar su nuevo contrato después de la segunda temporada.

El toletero de 30 años firmó previamente un contrato de siete años y 22 millones de dólares con los Azulejos de Toronto después de abandonar Cuba junto con su hermano mayor, Yuli, en 2016. Desde entonces, ha demostrado ser una adquisición de gran valor al destacarse como un bateador por encima del promedio en las Grandes Ligas.

Gurriel llegó al desierto junto con el receptor venezolano Gabriel Moreno el 23 de diciembre de 2022, en un intercambio que envió a Daulton Varsho a los Azulejos. Durante sus cinco temporadas en Toronto, Gurriel registró un promedio de bateo de .285 con 68 cuadrangulares.

