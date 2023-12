Mejorando el título: Pepe Aguilar realiza una transmisión en vivo mientras está bajo los efectos del alcohol.

El reconocido cantante Pepe Aguilar hizo una transmisión en vivo el pasado fin de semana que sorprendió a los internautas. Antes de comenzar la conversación, Aguilar dejó en claro que estaba en estado de ebriedad y así llevaría a cabo esta convivencia.

En el live que realizó en su cuenta de Instagram, advirtió a sus seguidores: “Van a ver a Pepe Aguilar borracho, así que no se pierdan amiguitos”.

Durante la conversación, los usuarios aprovecharon la oportunidad para preguntarle si tenía ascendencia argentina, en referencia a los comentarios de su hija menor Ángela sobre tener un 25% de genes argentinos.

Ante esto, Aguilar respondió de manera contundente: “Como les gusta el cuento, me cae de a madres. Más bien tú, ¿por qué te crees tarugadas? Por qué creen puras tarugadas de lo que les cuentan… ¿argentino y qué? Pues todos somos de todos lados, por el amor de Dios, hombre”.

El intérprete de “Por mujeres como tú” también dejó claro que todos los seres humanos son iguales y no debería haber un trato distinto debido a su nacionalidad. “¿Cuál es la pinche diferencia de un argentino, con un mexicano, con un chino o con un inglés? Por el amor de Dios. Todos somos hijos de Dios”, afirmó Aguilar.

El constante cuestionamiento sobre este tema llevó al artista a estallar contra uno de los cibernautas y pedir que no se contribuyera a generar polémicas. “Y aunque no hubiera pasado, se me hace una verdadera pendejada. No de que me llegue sino de que perdamos energía en esas jaladas. O sea, tus energías las gastas para decir esa pendejada… por eso estamos como estamos”, enfatizó.

Esta no es la primera vez que la familia Aguilar genera controversia, sin embargo, parece que esto no afecta en lo más mínimo a Pepe Aguilar.