Asegura el éxito de tus regalos navideños con estas empresas

Se acerca la Navidad y con ella la tradición de intercambiar regalos entre familias y amigos. Si todavía no has comprado los tuyos, no te preocupes, aún tienes tiempo para que tus regalos lleguen a tiempo. A continuación, te presentamos algunas empresas internacionales que garantizan la puntualidad en sus entregas.

Una de las opciones más populares es Amazon, que ofrece servicios de entrega garantizada para estas fechas navideñas. Aquellos que cuenten con Amazon Prime pueden recibir sus artículos en un plazo máximo de dos días.

Las empresas recomiendan realizar las compras antes del 22 de diciembre para asegurar la entrega a tiempo. Aquellos que no cuenten con membresía Prime, se sugiere que hagan sus pedidos antes del 19 de diciembre.

Fechas límite en Amazon

FedEx entrega exprés

Otra opción confiable es FedEx, que establece como fecha límite el 22 de diciembre. Además, si nunca has utilizado sus servicios, la empresa cuenta con un centro de atención al cliente que te guiará en el proceso de envío.

¡No te preocupes por tus regalos de Navidad! Estas empresas internacionales garantizan la entrega puntual para que tus seres queridos reciban sus regalos a tiempo.