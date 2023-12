Celine Dion pierde el control de sus músculos, según revelaciones

La reconocida cantante Celine Dion ha vuelto a ser noticia tras su aparición pública en un partido de hockey entre los Golden Knights de Las Vegas y los Canadiens de Montreal a finales de octubre. Durante el evento, Dion visitó a los jugadores en su camerino, lo que generó esperanzas sobre una posible mejoría en su condición de salud.

Desafortunadamente, recientemente se ha revelado que la situación médica de la intérprete de “My Heart Will Go On” ha empeorado, ya que ha perdido el control de sus músculos. Claudette, la hermana de Dion, reveló al diario francés 7 Jour: “Ella trabaja duro, pero no tiene control sobre sus músculos”.

Esta noticia ha sido devastadora para la familia y los seguidores de Dion, ya que siempre ha sido conocida por su disciplina y trabajo arduo. Claudette añadió: “Lo que me rompe el corazón es que ella siempre ha sido disciplinada. Siempre ha trabajado duro. Nuestra madre siempre le decía ‘lo vas a hacer bien, lo vas a hacer bien'”.

A pesar de haber estado trabajando con los mejores investigadores en el campo médico, la salud de Dion apenas ha mostrado mejoras significativas. Sin embargo, la cantante y su familia mantienen la esperanza de que pueda volver a los escenarios y deleitar a su público una vez más. Debido a la rareza de su padecimiento, los avances son lentos y los científicos no han dedicado muchos estudios a este caso en particular.

Claudette confesó: “Es verdad que su sueño es regresar al escenario. ¿A qué costo? No lo sé. Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Esto es lo que viene. Debido a que es un caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho porque no afectó a tanta gente”.

La condición actual de Celine Dion ha generado un gran apoyo por parte de sus fanáticos y de personas que no la conocen personalmente. “¡Si supieras cuántas llamadas recibimos en la fundación para saber de Céline! La gente nos dice que la aman y oran por ella. Recibe tantos mensajes, regalos, crucifijos benditos”, concluyó Claudette.