Las declaraciones de Jason Momoa acerca del futuro de Aquaman

El famoso actor estadounidense Jason Momoa, reconocido por su papel como Aquaman en el universo cinematográfico de DC, ha manifestado su preocupación por el futuro del personaje en DC Studios luego de la llegada de James Gunn y Peter Safran.

Momoa, quien actualmente está promocionando “Aquaman and the Lost Kingdom”, advierte que esta podría ser su última película como el Rey de la Atlántida, aunque, por supuesto, no desea que eso suceda.

Aunque siente un gran afecto por el personaje, entiende que Gunn y Safran tienen una visión diferente a lo que se había proyectado hasta ahora y es probable que quieran iniciar algo nuevo.

“La verdad es que, si al público le gusta, entonces existe la posibilidad”, dijo Momoa sobre la posibilidad de interpretar nuevamente a Aquaman. “Pero en este momento no se ve muy bien”.

El actor también expresó su deseo de interpretar al personaje durante mucho tiempo y afirma tener una idea de cómo se desarrollará la historia al menos en los próximos 10 años, pero esto dependerá de si a la gente le gusta o no su versión de Aquaman.

Aunque Aquaman no forma parte actualmente del universo de Gunn y Safran en DC, que se dio a conocer a principios de 2023, el actor espera seguir formando parte del mundo de los superhéroes, incluso si es interpretando a otro personaje de cómic.

“Si hay un lugar para mí en su mundo, me encantaría ser parte de él”, dijo Momoa. “Warner y DC son definitivamente mi hogar. Eso es todo lo que diré”.