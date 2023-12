Boda de la actual Miss Venezuela Mundo 2020: ¡Descubre todos los detalles en este emocionante video!

Después de varios años de relación, la modelo Alejandra Conde y el agente de béisbol Miguel Antonio Bolívar se comprometieron en 2022 durante una boda de amigos.

La cuenta regresiva ha comenzado para la boda religiosa de Alejandra Conde, Miss Venezuela Mundo 2020, y su novio Miguel Antonio Bolívar. El enlace tendrá lugar el próximo 10 de febrero de 2024 en Margarita.

A través de las redes sociales, la exreina de belleza de 26 años expresó que “casarse es un proceso, pero uno de los más hermosos que existen”. Sus palabras acompañaban a dos fotos que revelan algunos detalles sobre los pasos que está tomando para casarse.

En una de las imágenes, Alejandra mostró en su mano los documentos del expediente matrimonial que había entregado al sacerdote Pedro Hurtado de la Iglesia de la Sagrada Familia en la Diócesis de Maracay, estado Aragua.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, la modelo reveló que durante esta cita estuvo acompañada por su futuro esposo y cuatro testigos, según informó Últimas Noticias.

“Gracias padre, qué bonito coincidir de nuevo”, comentó Conde en su publicación, en la que también admitió que elegiría casarse con su pareja “en esta y otras vidas”.

“Toda la vida”

Fue el 6 de octubre de 2022 cuando Alejandra Conde anunció su compromiso con el agente de béisbol, con quien lleva varios años de relación.

“¡Me voy a casar con el amor de mi vidaaa! SIIII @miguelbolivar24, porque eres mi equilibrio, mi paz y lo que siempre soñé para construir mi familia a tu lado”, expresó la representante de Aragua en el certamen Miss Venezuela 2020.

Bolívar le entregó el anillo a su novia durante la celebración de una boda. Con la complicidad de amigos, le hizo la propuesta a la joven, quien no dudó en decir que sí.

“Desde que era una niña de 11 años te veía y sentía algo inexplicable, y en ese momento me dijiste que algún día me casaría contigo. Aunque hace seis años comenzamos esta gran aventura, desde ese primer momento lo decretamos… nada es casualidad. La vida me premió contigo, eres mi vida. Gracias por hacerme tan feliz, mi muñequito. De tu mano para toda la vida”, expresó Alejandra Conde en aquella ocasión.

