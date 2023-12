Canta y provoca la ira de los seguidores: “Escupió a sus fanáticos”

La cantante dominicana Tokischa ha recibido críticas negativas en las redes sociales después de que se volviera viral un polémico video de su actuación en Venezuela el sábado 16 de diciembre de 2023.

En el video, se puede ver a Tokischa, también conocida como vedette, felizmente escupiendo a algunos fanáticos que se encontraban en primera fila tras bajarse del escenario.

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar, con muchos internautas calificando a Tokischa de “asquerosa” y “payasa”, argumentando que solo busca llamar la atención porque no es conocida por muchas personas. Algunos usuarios incluso la tildaron de “enferma” y de “artista de pacotilla”, sugiriendo que debería buscar ayuda médica y comportarse de manera más adecuada, ya que supuestamente no aporta nada positivo a la juventud.

Un usuario expresó su indignación al ver el video, comentando: “¡Qué falta de respeto! Algunos artistas creen que pueden comportarse de manera grosera solo porque a la gente le gusta su música. Así está el mundo, con personas admirando a individuos desubicados y sin educación”.

Además, algunos cibernautas señalaron que esta no es la primera vez que Tokischa se comporta de esta manera en sus presentaciones y argumentaron que debería ser castigada legalmente. Cabe mencionar que anteriormente la cantante ya había generado polémica en las redes sociales cuando una fanática le arrojó un líquido en la cara.