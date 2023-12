Las declaraciones de José Luis Rodríguez “El Puma” después de dos meses del fallecimiento de su hijo no reconocido

El pasado 11 de octubre, las reconocidas artistas venezolanas Liliana y Lilibeth Morillo compartieron la triste noticia del fallecimiento de Juan José Rodríguez, conocido como “El Puma Jr.”, quien afirmaba ser hijo del famoso cantante criollo José Luis Rodríguez, también conocido como “El Puma”. A través de un video conmemorativo en el que se mostraban diversas fotografías de los tres, Lilibeth escribió: “Como familia, compartimos la dolorosa y lamentable noticia del fallecimiento de Juan José Rodríguez ‘El Puma’ Jr. en Pereira, Colombia”.

Aunque las artistas desconocían la causa de su muerte, manifestaron su intención de investigar lo sucedido, lo cual indica que podría tratarse de un tema serio y delicado. En este sentido, Morillo pidió respeto para su familia y expresó: “Honraremos tu vida y tu memoria amado Juan José Puma Jr. nuestro”.

Dos meses después de su muerte, “El Puma” finalmente se pronunció sobre este asunto que, además de ser delicado, ha generado múltiples polémicas debido a las afirmaciones de Juan José sobre su parentesco con el artista. Sin embargo, José Luis Rodríguez prefirió no profundizar en la situación y comentó: “No hablo de eso”. A pesar de ello, sí tuvo mucho que decir acerca de su esposa, Carolina Pérez, a quien considera un factor fundamental en su matrimonio. Según sus palabras: “La verdad es que Carolina ha sido para mí. Primero Dios, Cristo y el Espíritu Santo, y después ella. Sin ella hubiera sido imposible superar esta enfermedad porque te preguntan si tienes alguien que va a estar contigo 24/7. Si no lo tienes, no puedes pasar por ese proceso. Gracias a ella y a Dios, hemos superado y seguimos aquí”.

