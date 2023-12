Más de 500,000 migrantes han atravesado el Darién en 2023

Al menos 501,297 migrantes han cruzado la peligrosa selva del Darién durante el año 2023, la mayoría de ellos de nacionalidad venezolana. Según las autoridades panameñas, un total de 320,465 migrantes venezolanos han atravesado esta ruta en el mismo período.

Este paso por la selva del Darién ha sido descrito como extremadamente peligroso, con numerosos informes de robos, amenazas de violación, lesiones e incluso muertes. Lorenny Zambrano, una migrante venezolana, compartió con la agencia de noticias EFE el horror que han vivido durante su travesía. Zambrano mencionó que han tenido que taparles los ojos a sus hijas en siete ocasiones para protegerlas de los cadáveres que han encontrado en su camino.

Además, Zambrano reveló que sus hijas han perdido peso y están sufriendo de salpullidos y hongos debido a las condiciones extremas en las que han tenido que vivir. “Nosotros entramos engañados (…) tuvimos que caminar cuatro días y medio dentro de la selva. Vimos muertos, animales, personas hinchadas”, dijo.

La situación se agrava con las amenazas de violación que Zambrano y otros migrantes han recibido durante su paso por la selva del Darién. “A nosotros nos quitaron 100 dólares porque sino nos iban a quitar a los niños. No nos querían dejar avanzar hasta que no termináramos de pagar. Y cuando decíamos que no teníamos, decían que nos iban a dejar retenidos allí o que nos iban a violar a uno de los niños”, expresó Zambrano.

Carolina Marcano, otra migrante venezolana, relató que debido a la crecida del río, sufrieron un deslave y una joven perdió la vida mientras dormían, por lo que tuvieron que abandonar su cuerpo en la selva.

Esta travesía migratoria por el Darién ha sido considerada como la más peligrosa del mundo. Se estima que alrededor de 500,000 personas han cruzado esta ruta fronteriza entre Colombia y Panamá durante el año 2023. Los testimonios de los migrantes revelan el horror y los peligros a los que se enfrentan en su búsqueda de una vida mejor.

