Alex Saab, un preso devaluado

Por: Edward Rodríguez.

Alex Saab nunca se imaginó que aquel vuelo al oriente medio y aquella parada en Cabo Verde junio del año 2020 lo iban llevar a la cárcel, luego a la extradición hacia EEUU en octubre de 2021, a usar braga naranja y a un futuro incierto. Tres años después regresa a Venezuela en un avión del régimen de Maduro, más no en el suyo en donde daba la vuelta al mundo haciendo negocios en nombre del país.

La esposa de Nicolás, “Cilita”, lo recibió en la puerta del avión y casi que llora de la emoción al verlo; minutos más tarde, Maduro le dió la bienvenida en el Palacio de Miraflores con un fuerte abrazo para reforzar el mensaje al chavismo de que ganaron esa pelea, pero que además él defiende a los suyos a capa y espada y que aquel hombre que fue tomado por sorpresa en Cabo Verde resistió 1.280 días de cárcel y “tortura”, y que gracias a él y a los suyos hoy está en libertad.

Lo que sí es cierto es que para los americanos ese preso ya dijo todo lo que tenía que decir, aportó todo lo que tenía que aportar, informó todo lo que tenía que informar, y de paso fue neutralizado en el momento que era de mayor necesidad para el entorno de la mal llamada “revolución”, sobre todo con el tema del suministro de petróleo ya que las sanciones los tenían asfixiados.

Saab hoy debe ser un hombre de poca confianza para Maduro, es un trofeo de plástico pintado con brocha, que dejó muchos negocios en el aire y socios que hoy están presos en Venezuela por estar incursos en la trama de corrupción de PDVSA 2023, uno de esos personajes es Álvaro Pulido.

No olvidemos que Alex Saab fue un informante de la DEA, hoy deben dudar mucho más de él, los cubanos asesores de Nicolás deben estarle diciendo: “mosca” que aquel hombre que voló a Cabo Verde ya no es el mismo que regresó por Maiquetía, así que disfrutará de la libertad pero tampoco Venezuela es su casa, era su negocio, hoy quizás es un ex reo con condiciones especiales.

A un Saab tan devaluado como el bolívar, seguro lo montarán en cuanta tarima de calle puedan, le harán recepciones de bienvenida, lo dejarán de diplomático, pero al final es de utilería para el régimen, recordemos aquellos años de Hugo “El Pollo” Carvajal cuando fue detenido en Aruba y rápidamente liberado; jamás volvió a ser el mismo y las razones fueron otras.

El presidente Joe Biden logró su objetivo: liberar a sus 10 estadounidenses antes de Navidad, y dentro de esos hay uno en particular de gran interés para su Gobierno y es el que está vinculado con vender secretos de la Armada norteamericana.

Saab tiene muchas cuentas pendientes dentro y fuera de Venezuela, y así intenten subirle el precio, ya está devaluado.