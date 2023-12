Familiar de Piedad Córdoba admite su responsabilidad en delito de narcotráfico

Álvaro Córdoba, hermano de la senadora colombiana Piedad Córdoba, podría declararse culpable de narcotráfico en Estados Unidos, según informó el periodista Joshua Goodman de la agencia de noticias The Associated Press. Córdoba deberá presentarse ante el juez James J. Liman en un tribunal de Nueva York el 2 de enero de 2024 a las 11:00 am.

Esta comparecencia se llevará a cabo pocos días antes de que se cumpla un año desde que Córdoba fue extraditado a Estados Unidos. El periodista mencionó que Álvaro Córdoba quedó atrapado en una operación de la DEA el año pasado mientras negociaba un importante cargamento de cocaína.

El caso de Álvaro Córdoba

La Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York solicitaba la extradición de Álvaro Córdoba por el cargo de “concierto para importar narcóticos”. La solicitud fue aceptada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia en agosto de 2022.

Según información de El Nacional, Córdoba fue detenido en Medellín por las fuerzas de seguridad de Colombia a mediados de febrero de 2022. Los abogados de Córdoba sugieren que se trata de una persecución política en contra de su hermana Piedad.

Los abogados también han afirmado que ni Piedad Córdoba ni su pariente tienen relación alguna con el narcotráfico o grupos armados. Álvaro Córdoba ha declarado su inocencia y afirma que lo demostrará en Estados Unidos. Sin embargo, sus intentos de evitar la extradición fueron rechazados por la Corte Suprema de Justicia y el gobierno colombiano.

Con información de www.todosahora.com