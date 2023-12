“Shohei (Midas) Ohtani ha comprobado este año que Santa Claus sí existe”, afirmó Dick Secades.

El presidente y novato, Shohei (Midas) Ohtani, ha demostrado ser una sensación en Grandes Ligas. A medida que continúa destacándose en el béisbol, se ha revelado que el sueldo mínimo en la liga para el año 2024 será de 700 mil dólares por temporada. En comparación, el presidente Joe Biden y su esposa Jill recibirán un salario de 579 mil 514 dólares por todo el año. Esto plantea la pregunta: ¿es más meritorio jugar béisbol que ser el presidente de Estados Unidos con todas sus responsabilidades?

Rumores y controversia. El contrato de Shohei (Midas) Ohtani ha sido objeto de un gran chismorreo. Los Blue Jays acusan a los agentes de CAA Sports y al propio Ohtani de haberlos utilizado para conseguir un contrato de 700 millones de dólares con los Dodgers y para acelerar las negociaciones.

Aunque no se puede confirmar si esto es cierto o no, sí es cierto que 24 horas antes de que se formalizara el contrato, los reporteros informaron que los Blue Jays estaban a punto de fichar al pelotero por la misma cifra de 700 millones. Ahora, los Blue Jays afirman que nunca hicieron tal oferta. ¿Quién sabe cuál es la verdad?

Un hecho histórico: hace 40 años, en 1984, Marvin Miller logró que se dejaran de reducir los salarios de los jugadores si tenían una temporada por debajo de sus estadísticas habituales. Incluso, a Babe Ruth le redujeron su salario en varias ocasiones. Si esta práctica estuviera vigente hoy en día, los jugadores podrían demandar a los equipos por millones de dólares. Los Dodgers son considerados favoritos con una probabilidad del 90% de ganar la Serie Mundial en 2024, por lo que si no lo logran, sería una de las mayores decepciones en la historia del béisbol. Los Yankees, por su parte, están en busca de un cerrador que pueda igualar a Mariano Rivera, aunque encontrar un jugador de ese calibre no es tarea fácil, ni siquiera en Panamá.

Los Mets han adquirido al lanzador derecho dominicano Yohán Ramírez, de 28 años y proveniente de Villa Mella, en una negociación que se basó únicamente en dinero con los Medias Blancas.

Shohei (Midas) Ohtani ha aparecido en un promedio de 117 juegos por temporada, a pesar de que el calendario regular fija 162 juegos cada año.

“Papá, ¿esos hombres que están barriendo la calle son los recolectores de basura?”, preguntó el hijo. “No, hijo, ellos son los encargados de la limpieza. Nosotros somos los que nos encargamos de la basura”, respondió el padre.

Ya he enviado mi voto para el Salón de la Fama de Cooperstown 2024. He votado exclusivamente por Adrián Beltré y no puedo entender cómo algunas personas votan por hasta 10 candidatos. Esta decisión es inexplicable si consideramos los méritos de cada jugador.

“Las modas actuales son lo mismo que solíamos usar para disfrazarnos de ridículos en carnaval”, expresó Joseph McKadew.

Agradezco a la vida por todo lo que me ha dado, incluyendo lectores como tú.