RBD se despide de los escenarios con una emotiva y nostálgica presentación

El Estadio Azteca de la Ciudad de México fue testigo de un aclamado evento el 21 de diciembre de 2023, en el que RBD, la icónica banda mexicana que marcó a toda una generación, se despidió para siempre de los escenarios. Después de recorrer 4 países, 27 ciudades y ofrecer más de 50 shows, los cinco integrantes de la agrupación, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, se lucieron sobre el escenario interpretando sus éxitos más emblemáticos.

El concierto fue un espectáculo de primer nivel, con una producción espectacular que incluyó efectos especiales, pirotecnia y un despliegue de luces y sonido. El Estadio Azteca, completamente lleno de fanáticos, respondió con entusiasmo a cada una de las canciones, manifestando su apoyo y creando una atmósfera de euforia y nostalgia.

Este evento histórico contó con la presencia de más de 80 mil personas, convirtiéndose en uno de los conciertos más multitudinarios realizados en el Estadio Azteca. Previamente, RBD había llenado el Foro Sol durante seis noches consecutivas, atrayendo a un total de aproximadamente 390,000 personas, según la promotora Ocesa.

Durante el concierto de despedida, los integrantes de RBD expresaron su agradecimiento por el apoyo incondicional que han recibido a lo largo de más de una década. Anahí, por ejemplo, escribió en su cuenta de Instagram: “¡Gracias infinitas por cada estrella en la frente, por cada sombrero rosa, por cada señal que me diste!”.

Dulce María también se dirigió a los fans, afirmando que RBD seguirá existiendo en el corazón de sus seguidores: “Gracias por no parar de soñar, gracias por ser un motor gigante para que atravesara tantos miedos y su amor me hizo seguro cada día que sentí que ya no podía más”.

Maite Perroni, en una entrevista con la revista Billboard, habló sobre el reencuentro y el futuro de la banda, manifestando su ilusión por seguir construyendo algo juntos y agradeciendo a los fanáticos por su apoyo.

El reencuentro de RBD fue un evento sin precedentes que revivió momentos memorables y le permitió a los integrantes despedirse de la generación RBD. En el escenario, se mostraron como una familia, compartiendo risas, lágrimas y recuerdos.

Este concierto también permitió a los fanáticos de todas las edades reunirse y disfrutar de la música de RBD en vivo. El Estadio Azteca se convirtió en un lugar de encuentro para todos aquellos que alguna vez soñaron con ser parte de la banda.

El legado de RBD perdurará en el corazón de sus fans. Su música, letras y mensaje de esperanza y superación seguirán inspirando a millones de personas en todo el mundo.

