Ryan Gosling presenta una versión navideña de “I’m Just Ken” (+video) para mejorar el título.

El reconocido actor y cantante Ryan Gosling ha demostrado que no está listo para decir adiós a su papel de Ken. Para celebrar las fiestas de fin de año, Gosling revivió temporalmente al personaje en una interpretación festiva y video musical de su exitosa balada de Barbie titulada “I’m Just Ken”, junto a Mark Ronson. Además, lanzaron un proyecto con cuatro versiones del tema llamado Ken the EP.

En el video musical, Gosling aparece luciendo un elegante traje verde oscuro mientras disfruta de una taza de Papá Noel en un estudio decorado con luces navideñas. Por su parte, Ronson, quien supervisó la banda sonora de la película de Greta Gerwig, dirige el espectáculo con un bastón de caramelo en la mano.

Antes de sumergirse en la canción, Gosling se pone unos lentes de sol y bromea diciendo: “El mundo puede tener la voz de Ken, pero solo Barbie puede tener sus ojos”.

El remix navideño de “I’m Just Ken”, incluido en el EP Ken the EP, presenta un arreglo sinfónico con sonidos festivos, como campanas al estilo de “Carol of the Bells”. Gosling concluye el tema deseando “Feliz Navidad, Barbie”.

La interpretación de Gosling como el subestimado compañero de Barbie en la película fue un fenómeno cultural cuando se estrenó en julio. La canción “I’m Just Ken” también tuvo éxito y debutó en el puesto número 87 del Billboard Hot 100.

Además, esta balada forma parte de la banda sonora de Barbie y ha sido nominada a Mejor Canción Original en los Globos de Oro 2024, junto a “Dance the Night” de Dua Lipa y “What Was I Made For?” de Billie Eilish. Estas tres canciones también compiten en la categoría de Mejor Canción Escrita para Medios Visuales en los premios Grammy del próximo año, al igual que “Barbie World [From Barbie The Album]” de Nicki Minaj e Ice Spice.

Este proyecto navideño de Ryan Gosling y Mark Ronson seguramente deleitará a los fanáticos de Barbie y Ken, y nos demuestra que el espíritu navideño puede unir a todos, incluso a los personajes de juguete más queridos.