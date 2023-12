Alberto González alcanza la impresionante cifra de 800 hits

En su lucha por alcanzar una ansiada clasificación para los Bravos de Margarita, Alberto González logró un hito importante el pasado sábado en Maracay: alcanzó su hit número 800 en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

En la contundente victoria de los Bravos por 10-4 sobre los Tigres de Aragua, el jugador de Maracaibo conectó 2 de 4 en el encuentro. Su segundo imparable de la noche, un sencillo al jardín derecho en el octavo episodio, le permitió alcanzar esta destacada marca.

Alberto González, quien se encuentra en su temporada número 19 en la LVBP, se convierte en el vigésimo segundo pelotero en la historia del béisbol venezolano en lograr al menos 800 hits. Entre los jugadores activos, solo Alex Romero lo supera en este aspecto, con 1000 imparables.

“Estoy orgulloso de mí mismo y agradecido con mi familia, que siempre me ha apoyado”, comentó González en una entrevista para el circuito radial de los Bravos.

El infielder, apodado “Tico”, también compartió el papel especial que juega su hijo en su desempeño en el terreno de juego: “Mi hijo es mi amuleto, me ha ido muy bien con él aquí. Salgo a divertirme, me siento más relajado y cómodo. Si fallo, él me reconforta con un beso y se me pasa todo”, expresó emocionado.

Cabe destacar que de las 19 temporadas de González en la LVBP, 11 las ha disputado con el uniforme de los Bravos, equipo con el que debutó en 2005, cuando aún se llamaban Pastora de Los Llanos. Por ello, alcanzar los 800 hits vistiendo precisamente esa camiseta es una de las coincidencias más gratificantes de su carrera. El jugador tiene claro que es con este equipo con el que desea retirarse del béisbol.

“Siempre he querido estar en los Bravos de Margarita y ya he dicho que me gustaría retirarme con este equipo, posiblemente el próximo año… Estoy agradecido”, afirmó González.

Con esta importante marca, Alberto González continúa dejando huella en la LVBP y se consolida como uno de los grandes bateadores de la liga.