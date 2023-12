Yulimar Rojas comparte un mensaje navideño lleno de esperanza para sus seguidores: “Siempre mantengan viva la fe” (+Video)

Venezuela News

La atleta Yulimar Rojas, reconocida como la reina del salto triple, utilizó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje lleno de amor y alegría en estas fiestas decembrinas.

En su publicación, Rojas expresó sus deseos de que la Navidad sea un símbolo de paz, unión y amor en el corazón de todos.

Además, la atleta agradeció a todos sus fanáticos por el apoyo brindado durante todo el año, y les deseó lo mejor para el año 2024.

Deseos de felicidad

En su emotivo mensaje, Yulimar Rojas invitó a todos sus seguidores a nunca rendirse y a luchar siempre por sus sueños.

Ella expresó: “Quiero que nunca dejen de pensar en grande, nunca dejen de creer en que todo se puede, cuando lo trabajas, lo luchas y lo deseas de corazón”.

2024 Para la Reina

Yulimar Rojas se prepara para un gran 2024, comenzando con su participación en el Mundial de Atletismo de pista cubierta, que se llevará a cabo en Glasgow del 1 al 3 de marzo.

Además, buscará su cuarto Diamante de la Diamond League en la República Popular de China el 20 de abril, y la final de la Liga de Diamantes se disputará el 13 y 14 de septiembre en el Memorial van Damme, en Bruselas.

Por último, Rojas tiene como objetivo buscar su tercera medalla olímpica en París 2024.

