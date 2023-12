Predicciones astrológicas de Mhoni Vidente para el 25 de diciembre de 2023

Mhoni Vidente presenta el horóscopo semanal para cada uno de los signos del zodiaco.

ARIES: Esta semana trae una doble suerte rápida para los Aries. Recibirán premios y dinero inesperado, y la abundancia tocará a su puerta. Además, serán invitados a realizar un viaje rápido. Es el momento adecuado para organizar situaciones laborales o de estudio de cara al próximo año. Aprovechen el tiempo para planear el 2024, que promete aún más abundancia. Es importante que sean conscientes de hacia dónde se dirigen y qué desean para lograr una mayor estabilidad. También recibirán un regalo inesperado de un nuevo amor o del pasado, lo cual les brindará alegría. Tendrán la oportunidad de saldar una deuda pendiente o recibir dinero extra, lo que les brindará una mayor estabilidad económica. Comiencen el año de manera más estable. Además, recibirán llamadas o mensajes inesperados y firmarán un nuevo contrato de trabajo que les brindará mayor abundancia. La carta de la semana es el As de Oros. El día de la suerte es el martes. Los colores de la suerte son el rojo y el amarillo. Los números de la suerte son el 08 y el 22. El mensaje del Ángel del espíritu de la Navidad es que perdonen y se perdonen a sí mismos, ya que no han hecho nada malo. Deben dejar de sentirse culpables por el pasado y mirar hacia el futuro para construir un presente mejor.

TAURO: Esta semana será mágica para los Tauro, llena de viajes, reuniones familiares y encuentros consigo mismos. Es importante no alejarse de la familia y de aquellos que más los quieren. Deben sentir alegría y recibir regalos. Es fundamental cuidar su alimentación y mejorar sus hábitos. También deben tener cuidado con las palabras que utilizan para no ofender a nadie. Recordarán a una persona que ya no está, por lo que deben dedicarle una oración y evitar la melancolía, ya que su espíritu siempre estará con ellos. Además, tendrán sorpresas en juegos de azar. La carta de la semana es El Juicio. El día de la suerte es el lunes. Los colores de la suerte son el azul y el blanco. Los números de la suerte son el 10 y el 17. El mensaje del Ángel del espíritu de la Navidad es que los pensamientos positivos generarán situaciones positivas. Deben siempre pensar en lo mejor.

GÉMINIS: Los Géminis deben seguir avanzando sin detenerse. Esta semana tendrán la oportunidad de reencontrarse con personas o familiares a quienes no veían desde hace tiempo. Es importante no enojarse, no estresarse y no reclamar cosas innecesarias. Deben pensar en positivo y fomentar la unión y la estabilidad, especialmente en la familia. Será una semana de mucho trabajo, pero lo más importante es sentirse estables, tranquilos y saludables. Deben evitar los excesos de comida y alcohol. Además, experimentarán alegría, salud y felicidad en estos días. También recibirán regalos inesperados y realizarán cambios en su apariencia. Es el momento de arreglar papeles y habrá mucha gente en su casa. Además, personas del pasado los buscarán, lo cual les brindará alegría. La carta de la semana es El Carro. El día de la suerte es el miércoles. Los colores de la suerte son el naranja y el rojo. Los números de la suerte son el 07 y el 09. El mensaje del Ángel del espíritu de la Navidad es que se enfoquen en su meta y en ser felices. Es tiempo de estabilidad mental y emocional.

CÁNCER: Para los Cáncer, esta semana será de crecimiento económico y de sonreírle a la vida. Se reunirán con su familia y tendrán la oportunidad de reencontrarse con personas con quienes estaban enojados o amigos a quienes no veían desde hace tiempo. Es importante no gastar de más y tener cuidado con los chismes familiares y en el trabajo. También es fundamental evitar opinar y contar demasiado sobre su vida. En boca cerrada no entran moscas, por lo que deben evitar problemas innecesarios. La carta de la semana es La Torre. El día de la suerte es el jueves. Los colores de la suerte son el rojo y el verde. Los números de la suerte son el 14 y el 18. El mensaje del Ángel del espíritu de la Navidad es que la situación que los preocupaba se resolverá esta semana y se sentirán más tranquilos y estables.

LEO: Los Leo tendrán viajes en puerta esta semana. Será el momento de preparar maletas o recibir a gente de fuera. Habrá mucha gente en su casa y recibirán excelentes regalos. Deben cuidarse, ser prudentes y evitar enfermarse. Serán el centro de las fiestas, pero no deben involucrarse en problemas ajenos. Tendrán suerte en juegos de azar y proyectos nuevos y prometedores para 2024. Es importante limpiar energías, eliminar lo negativo de sus vidas, alejarse de personas tóxicas y pasar tiempo con su familia. Deben evitar las peleas y los excesos. Realizarán cambios positivos para encontrar alegría y estabilidad. Además, deben tener cuidado con las envidias en la familia y evitar presumir demasiado. La carta de la semana es El Mundo. El día de la suerte es el lunes. Los colores de la suerte son el blanco y el rojo intenso. Los números de la suerte son el 23 y el 25. El mensaje del Ángel del espíritu de la Navidad es que tendrán la oportunidad de ser felices sin límites. Un resultado o proyecto esperado será favorable para sus vidas.

VIRGO: Los Virgo tendrán una semana increíble, llena de estabilidad y felicidad. Deben dejar los vicios y recordar que lo más importante son ellos mismos y aquellos que los quieren. Disfrutarán de una Navidad placentera y sin contratiempos. Además, prepararán un viaje de vacaciones. Tendrán un poder especial para conquistar y deben permitirse ser queridos. Es tiempo de madurez mental para avanzar. Conocerán gente nueva o verán a personas que hace mucho tiempo no veían. También deberán ocuparse de arreglar papeles y asuntos relacionados con la casa. La carta de la semana es El Sol. El día de la suerte es el miércoles. Los colores de la suerte son el amarillo y el naranja. Los números de la suerte son el 02 y el 06. El mensaje del Ángel del