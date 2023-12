El equipo ha sido un gran apoyo para mí

El nuevo jugador del Caracas FC, Kevin González, se mostró bastante agradecido con el recibimiento que realizó la plantilla avileña desde su llegada a la organización hace unos días.

En declaraciones al equipo de prensa del Caracas FC, González destacó que se ha sentido muy bien con sus nuevos compañeros y que se ha adaptado bastante rápido al esquema de juego del club.

“En lo grupal me he sentido muy bien. El equipo me ha dado esa confianza y ese apoyo desde que llegué y poco a poco me voy a ir adaptando para estar al cien por ciento”, explicó.

El mediocampista afirmó que ya conoce muy bien el trabajo que deberá realizar bajo las órdenes del técnico Leonardo González para la venidera temporada de la Liga Futve.

Lee también: Kevin González llega a reforzar al Caracas

“Que pise el área, que sea un jugador intenso y dinámico. Yo estoy dispuesto a escuchar y acatar todas las órdenes que me pidan para poder dar lo más que pueda al equipo”, aseguró.

“Todos sabemos que el Caracas Fútbol Club es un equipo ganador y vine para triunfar con ellos. Sé que no será fácil, pero con mucho trabajo y esfuerzo podemos conseguir grandes cosas el año que viene”, enfatizó.

Para finalizar, aseguró que su rendimiento de juego será fundamental para que el equipo pueda alcanzar el título de campeón que les fue esquivo la pasada temporada.

“Puedo aportar intensidad y ser muy rápido. Me gusta ser un jugador de ida y vuelta. Aporto no solo en lo defensivo sino también en el ataque y eso es lo que me caracteriza”, concluyó.