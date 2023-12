Osmer Morales se consagra con la Triple Corona de pitcheo

Osmer Morales, lanzador de los Bravos de Margarita, ha logrado una hazaña histórica al consagrarse con la Triple Corona de Pitcheo en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Morales se convierte en el tercer serpentinero en la historia de la pelota criolla en lograr este reconocimiento, y el primero desde Edwin Hurtado en la temporada 2003-2004.

La destacada temporada de Morales se refleja en sus números: siete victorias, una efectividad de 2.26 y 51 rivales ponchados a lo largo de toda la campaña. Además, lidera el renglón del WHIP con 1.23.

Tras finalizar el partido, Morales expresó su alegría y satisfacción por haber logrado la Triple Corona: “Estoy muy contento, he trabajado duro para esto y no hay mayor satisfacción que clasificar y recibir la noticia de que he ganado la Triple Corona. Es algo muy especial para mi carrera”.

Este logro convierte a Osmer Morales en el principal candidato para llevarse el premio a Pitcher del Año de la LVBP, el cual se anunciará en las próximas semanas. Cabe destacar que Morales también fue galardonado como el Pitcher del Año en la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP).