El presidente de Guyana reafirma su compromiso de mantener “relaciones pacíficas” con Venezuela

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, reiteró su compromiso de mantener relaciones pacíficas con Venezuela y aseguró que la presencia de un buque de guerra británico en las costas guyanesas no representa una amenaza para nadie. En un comunicado difundido en su página oficial de Facebook, Ali afirmó que Guyana no tiene ambiciones de codiciar lo que no le pertenece y está comprometido con la paz en la región.

En relación al buque británico, Ali señaló que Guyana ha estado participando en asociaciones regionales e internacionales para mejorar la seguridad interna y estas colaboraciones no representan ninguna amenaza ni son agresivas hacia ningún estado. El presidente subrayó que ni Venezuela ni ningún otro país tienen que temer las actividades dentro del territorio o aguas soberanas de Guyana.

El mandatario envió sus mejores deseos al pueblo de Venezuela y reafirmó su compromiso con los vecinos.

El Reino Unido anunció el envío del buque HMS Trent a Guyana como muestra de apoyo militar y diplomático en su disputa con Venezuela por la gestión del Esequibo. Ante la condena de Venezuela, el vicepresidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, explicó que esta visita es rutinaria y planificada desde hace mucho tiempo, y no tiene ninguna intención ofensiva.

Sin embargo, Venezuela considera la presencia del buque británico una amenaza directa a la paz y ha iniciado maniobras defensivas en su fachada atlántica. El presidente Nicolás Maduro denunció que esta situación es una ruptura de los acuerdos pactados con Guyana en diciembre pasado para evitar incidentes que aumentaran la tensión por el litigio fronterizo del Esequibo.

La vicepresidente ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, anunció que Venezuela dará una respuesta oportuna y legítima al comportamiento amenazante del Reino Unido. Por su parte, el Reino Unido pidió a Venezuela cesar las acciones injustificadas contra Guyana.

En resumen, el presidente de Guyana reafirmó su compromiso con la paz y aseguró que la presencia del buque británico no representa una amenaza. Por su parte, Venezuela considera esta presencia como una amenaza directa a la paz y ha iniciado maniobras defensivas. El Reino Unido ha manifestado su apoyo a Guyana y ha pedido a Venezuela cesar las acciones injustificadas.

Con información de efectococuyo.com