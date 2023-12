La canción que superó a Mariah Carey durante la Navidad 2023 (+video)

La canción “Rockin’ around the Christmas tree” interpretada por Brenda Lee ha logrado desafiar la supremacía de “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey como el villancico favorito de estas Navidades. A pesar de tener más de 60 años de antigüedad, este tema ha sabido esperar el momento perfecto para hacerse viral y alcanzar la cima de preferencias de la gente.

Brenda Lee grabó esta canción cuando solo tenía 13 años de edad y logró arrebatarle el primer lugar en el ranking Billboard en Estados Unidos a Mariah Carey. Coincidiendo con el 65 aniversario de la canción, Brenda Lee lanzó un video oficial en el que aparece moviendo los labios con un vestido rojo navideño, mientras la canción suena como playback y cuenta con la participación de las estrellas de música country Tanya Tucker y Trisha Yearwood.

En una entrevista con Billboard, Brenda Lee expresó su gratitud por el éxito de su canción y reconoció que fue el resultado del trabajo en conjunto de muchas personas. Además, se convirtió en la primera artista de mayor edad en alcanzar el primer puesto en el prestigioso ranking de Billboard.

“Rockin’ around the Christmas tree” alcanzó una mayor relevancia cuando fue incluida en la película “Mi Pobre Angelito”. Brenda Lee no tenía conocimiento de que su canción sería parte de la película y se sorprendió al ver la repercusión que tuvo. Según afirma, su canción no necesitaba ser solicitada para ser incluida en la banda sonora.

Aunque Mariah Carey tiene un impacto más global que Brenda Lee, ambas han logrado dominar a nivel mundial. En la víspera de Navidad, “All I Want for Christmas Is You” obtuvo 23,7 millones de reproducciones en Spotify, mientras que “Rockin’ around the Christmas tree” alcanzó las 18,9 millones de reproducciones.

