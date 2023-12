!ALERTA! Isla de Margarita: Rancho de Chana sufre Asalto #30D

Isla de Margarita: Rancho de Chana sufre Asalto #30D. Incidente de seguridad conmociona a la comunidad de visitantes y residentes.

Por redes sociales trascendió que visitantes que se hospedaban en el conocido sector turístico y residencial Ranchos de Chana, municipio Arismendi, en la isla de Margarita fueron víctimas de un robo y ataque físico.

Fuentes extraoficiales confirmaron el hecho, y afirman que hay total hermetismo en relación a los detalles.

En la red social X con fecha 30 de diciembre 2023, la cuenta @juliomarquezb informó “Unos amigos planearon pasar fin de año en un lujoso Rancho de Chana. Varios tenían varios años sin venir a Venezuela. Anoche los asaltaron, les robaron sus pertenencias -pasaportes incluídos- los amarraron y golpearon. Lamentable tener que contar esto, pero la indignación brota”.

Hasta el momento las fuentes oficiales consultadas no aportan datos pero confirman el hecho.

La ilusión de un reencuentro festivo se vio brutalmente interrumpida: los asaltantes irrumpieron en la noche, despojándolos de sus pertenencias, incluyendo pasaportes, y sometiéndolos a violencia física.

Me entró que hubo un secuestro robó en los ranchos de Chana, aquí no se ha comentado nada, y si te tiras un peo en pampatar te lo huelen en punta de piedras, lo otro es que tengo entendido que ese complejo anda en manos de enchufados por lo que no descarto le hayan echado tierra