Las selecciones musicales de Barack Obama en 2023: ¡Descubre sus recomendaciones!

El expresidente Barack Obama compartió su lista de canciones favoritas del año en su cuenta oficial de Instagram, y demuestra su diversidad musical con una selección ecléctica que va desde afrobeats hasta reggaeton. Entre los artistas que aparecen en su lista se encuentran Karol G, Shakira y Peso Pluma, con su canción “TQG”. También figuran Victoria Monét con “On My Mama”, Rita Wilson y Keith Urban con “Crazy Love”, Tyla con “Water”, Yng Lvcas & Peso Pluma con “La Bebé (Remix)”, Megan Thee Stallion con “Cobra”, Allison Russell con “The Returner”, Zach Bryan con Kacey Musgraves con “I Remember Everything” y Jon Batiste con “It Never Went Away”. Cabe destacar que Obama incluyó también el tema “America Has A Problem” de Beyoncé, que cuenta con la colaboración del rapero Kendrick Lamar. En el pie de foto de la lista, Obama invitó a sus seguidores a recomendarle artistas o canciones que deba escuchar. Esta tradición anual de compartir sus listas favoritas es esperada por muchos, ya que Obama también comparte sus selecciones de libros, películas y listas de reproducción estacionales.

La publicación de Obama en Instagram ha generado reacciones positivas por parte de los artistas que aparecen en su lista, quienes expresaron su satisfacción por estar incluidos. Esta lista demuestra una vez más la influencia y el gusto musical ecléctico del expresidente.

