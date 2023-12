Gary Oldman considera que su actuación en Harry Potter fue “poco destacada”

El reconocido actor Gary Oldman, conocido por su destacada trayectoria en películas como “El profesional (Léon)”, “Drácula, de Bram Stoker” y las películas de Batman dirigidas por Christopher Nolan, ha revelado en una entrevista su insatisfacción con su interpretación del personaje de Sirius Black en la saga de Harry Potter.

En el podcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz, Oldman admitió que considera su actuación en las películas de Harry Potter como “mediocre”. Una de las razones que mencionó es que no había leído los libros en los que se basan las historias, a diferencia de su compañero de reparto Alan Rickman, quien interpretó a Snape y se adelantó en la lectura de los libros.

Oldman expresó que si hubiera tenido la oportunidad de leer los libros antes de interpretar a Sirius Black, habría abordado el personaje de manera diferente y con mayor conocimiento de la historia. Sin embargo, a pesar de su autocrítica, el actor reconoció que le parece valioso no estar completamente satisfecho con su trabajo, ya que esto lo motiva a seguir mejorando y superándose en cada proyecto.

En general, Oldman se muestra crítico con todas sus interpretaciones y considera que es importante no conformarse con los elogios y buscar siempre superarse a sí mismo. Según él, la apreciación del trabajo actoral es subjetiva y personal, y a menudo no coincide con la percepción del público. Aunque agradece los comentarios de quienes disfrutan de su trabajo, él mismo no se considera excelente en todas sus películas y busca constantemente mejorar su desempeño.

En resumen, Gary Oldman ha admitido su insatisfacción con su interpretación de Sirius Black en las películas de Harry Potter, atribuyendo esto a no haber leído los libros de la saga. Sin embargo, su autocrítica y su búsqueda constante de superación demuestran su compromiso con la excelencia en su carrera actoral.