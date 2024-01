Las 10 películas más anticipadas del 2024

Las películas más esperadas de 2024 incluyen secuelas de famosas franquicias, largometrajes animados y cintas con un elenco de estrellas. Entre los títulos más anticipados se encuentran “A Quiet Place: Day One”, “Godzilla x Kong: The New Empire”, “Gladiator 2”, “Civil War”, “Inside Out 2”, “Kung Fu Panda 4”, “Furiosa”, “Dune 2”, “Beetlejuice 2” y “Deadpool 3”.

“A Quiet Place: Day One” es la tercera entrega de la saga “A Quiet Place” y se trata de una precuela dirigida por Michael Sarnoski. El reparto incluye a Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Djimon Hounsou y Alex Wolff. La película se estrenará el 28 de junio de 2024 en Estados Unidos.

“Godzilla x Kong: The New Empire” es la quinta entrega del MonsterVerse de Warner Bros. y cuenta con las actuaciones principales de Dan Stevens y Brian Tyree Henry. La película presenta una nueva aventura en la que Kong y Godzilla se enfrentarán a una colosal amenaza desconocida. El estreno está programado para el 12 de abril de 2024.

“Gladiator 2” es la esperada secuela de la exitosa película “Gladiator” de 2000. El reparto está encabezado por Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington y Joseph Quinn. Ridley Scott regresa a la dirección y el guion está a cargo de David Scarpa. La película sigue la historia de Lucius, el hijo de Lucilla en la película original. “Gladiator 2” llegará a los cines el 22 de noviembre de 2024.

“Civil War” es un largometraje dirigido por Alex Garland y distribuido por A24. La película cuenta con un elenco de lujo que incluye a Kirsten Dunst, Jefferson White, Wagner Moura, Karl Glusman, Cailee Spaeny, Stephen Henderson, Jesse Plemons y Nick Offerman, entre otros. La trama se desarrolla en un futuro próximo durante una guerra civil en Estados Unidos. El estreno está programado para el 26 de abril de 2024.

“Inside Out 2” es la secuela de la exitosa película animada de Pixar “Intensa-mente”. El film sigue la historia de Riley, la adolescente protagonista, mientras el cuartel general de sus emociones sufre una demolición para dar paso a nuevas emociones. El estreno está programado para el 14 de junio de 2024.

“Kung Fu Panda 4” trae de regreso al querido guerrero dragón con las voces originales de Jack Black, Awkwafina, Viola Davis, James Hong, Ke Huy Quan e Ian McShane. La trama sigue a Po, quien debe encontrar y entrenar a un nuevo Guerrero Dragón mientras una malvada hechicera planea convocar a los maestros villanos que ha derrotado. La película se estrenará el 8 de marzo de 2024.

“Furiosa” es una película dirigida por George Miller que narra la historia de origen del personaje de Furiosa en el mundo de “Mad Max”. El reparto incluye a Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth y Tom Burke. La trama sigue a Furiosa mientras lucha por sobrevivir y encontrar el camino a casa. El estreno está programado para el 24 de mayo de 2024.

“Dune 2” es la segunda parte de la adaptación cinematográfica de “Dune”. El talento de Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Austin Butler, Javier Bardem, Josh Brolin, Florence Pugh y Stellan Skarsgård regresa para continuar el viaje mítico de Paul Atreides mientras se une a los Fremen en una guerra de venganza. El estreno está programado para el 1 de marzo de 2024.

“Beetlejuice 2” es la secuela de la divertida historia de “Beetlejuice” de 1988. Tim Burton reúne nuevamente a Michael Keaton y Winona Ryder en el elenco, junto con Jenna Ortega, Justin Theroux y Monica Bellucci. La película se estrenará el 6 de septiembre de 2024.

“Deadpool 3” es la tercera entrega de la franquicia protagonizada por Ryan Reynolds y cuenta con el esperado regreso de Hugh Jackman como Wolverine. El estreno está programado para el 26 de julio de 2024.

Estas películas prometen ofrecer emocionantes historias y entretenimiento de calidad en el año 2024. ¡Prepárate para disfrutar del cine en la pantalla grande!