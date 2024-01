Daniela Alvarado expone un caso de maltrato sufrido en una reconocida tienda

La reconocida actriz venezolana Daniela Alvarado utilizó sus redes sociales el 2 de enero de 2024 para compartir con sus seguidores una experiencia incómoda con la que comenzó el año.

A través de sus historias en Instagram, la protagonista de telenovelas relató un desafortunado encuentro con una empleada de una conocida tienda de artículos para el hogar, a la que suele acudir regularmente, según sus propias palabras.

“Quería comentarles que mientras compraba algunas cosas necesarias para mi casa, entré en una tienda de la cual no mencionaré el nombre debido a que me parece poco elegante hacerlo. Esta tienda ofrece una amplia variedad de productos y siempre me ha parecido una buena opción. El personal suele ser educado, pero resulta que cuando llegué a la caja me encontré con una persona con una actitud poco amistosa”, afirmó la artista.

Además, Alvarado reveló que la empleada antipática no era la única, ya que, según su testimonio, todas las cajeras tenían la misma actitud desagradable, posiblemente debido a que era el 2 de enero y preferían estar durmiendo.

“Trabajar el 2 de enero es horrible, lo detesto, pero por favor, un poco de cortesía. No lo entiendo, todas las cajeras estaban igual. Si no les gusta su trabajo, busquen otra cosa”, comentó Daniela.

Finalmente, la actriz envió un mensaje reflexivo a todas aquellas personas que tienen un empleo por necesidad.

“Este es el trabajo que me tocó, así que vamos a hacerlo con amor y dignidad”, concluyó Daniela Alvarado.

