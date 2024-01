¿Qué sucedió con la reforma del Estatuto de Transición que será instalada el 5 de enero según diputados en AN de 2015?

La Asamblea Nacional (AN) de 2015 se instalará este viernes 5 de enero para dar continuidad al Parlamento de mayoría opositora durante 2024. Según diputados consultados, esto se llevará a cabo a través de la Comisión Delgada Legislativa, como se ha hecho desde 2021. La diputada de Primero Justicia (PJ), Karim Vera, señaló que la continuidad ya fue aprobada el 15 de diciembre y que la directiva se instalará como corresponde el 5 de enero. Por su parte, el diputado Macario González (Voluntad Popular) confirmó la instalación y aseguró que el Estatuto de Transición ya fue reformado para prorrogar la gestión durante el nuevo año. Sin embargo, admitió que la sesión para tratar la materia no fue pública.

González explicó que la votación de ley se realizó hace dos semanas a través de la Comisión Delegada, convocando a los diputados vía internet. Afirmó que se contó con el quorum reglamentario y que hubo unanimidad en la decisión. González recordó que la AN puede reservarse la discusión de ciertas materias, pero aseguró que no hay nada oculto.

El debate sobre la continuidad de la AN generó dudas sobre las condiciones de aprobación de los cambios al estatuto, especialmente en cuanto a si se dio con los votos necesarios. Según una fuente parlamentaria anónima, el proceso se realizó de manera expedita debido a que los diputados estaban claros en que la Asamblea debía continuar. Las sesiones para reformar el Estatuto en 2021 y 2022 fueron públicas, pero en esta ocasión se decidió no hacerlo. La fuente indicó que solo se modificó puntualmente el artículo sobre la extensión del mandato por 12 meses más. Sin embargo, el documento no fue distribuido entre los parlamentarios asistentes.

La Asamblea Nacional de 2015, al declarar la falta absoluta en el cargo de presidente de la República por desconocimiento de las elecciones presidenciales de 2018, aprobó el Estatuto que rige la Transición a la Democracia. Este estatuto establece que la AN debe permanecer como el único poder electo en comicios democráticos hasta que se realicen elecciones generales libres en Venezuela. Esta situación permite que el manejo de activos de la República en el exterior siga bajo la potestad de dicho parlamento, a pesar de la eliminación del interinato para el período 2023.

La sesión de este viernes 5 de enero se espera que aclare las dudas sobre la aprobación de la reforma del Estatuto y que ratifique la actual directiva conformada por Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez. Sin embargo, hasta ahora los diputados consultados no tenían claro si esto se llevará a cabo, ya que es una discusión entre los jefes de las fracciones parlamentarias.