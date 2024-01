Fallece a los 100 años Glynis Johns, la inolvidable actriz de “Mary Poppins”

La reconocida actriz sudafricana Glynis Johns, conocida por su papel como Winifred Banks en la icónica película de Disney Mary Poppins, ha fallecido a los 100 años el pasado jueves 4 de enero.

Además de su destacada carrera como actriz, Johns también se destacó como bailarina, cantante y pianista. Aunque su papel más emblemático fue el de la madre de familia ‘Winifred Banks’ en Mary Poppins, su trayectoria estuvo llena de galardones y éxitos.

Una de las destacadas actuaciones de Johns le valió una nominación al premio de Mejor Actriz de Reparto en los Premios Oscar. Fue por su interpretación de Mrs. Firth, una viuda propietaria de un hotel y un bar en la película The Sundowners (1960), dirigida por Fred Zinnemann y ambientada en Australia.

Además, Johns también dejó su huella en el mundo de la música. Fue la voz detrás de la canción “Send in the Clowns”, escrita especialmente para ella por el legendario Stephen Sondheim, para su papel como Desiree Armfeldt en A Little Night Music (1973), por el cual recibió un Premio Tony.

En 1962, la actriz también recibió una nominación a los Golden Globe por su papel en la controvertida película sobre sexo The Chapman Report, donde interpretó a Teresa Harnish, una mujer algo excéntrica que se enamora de un joven que conoce en la playa.

A lo largo de su vida, Glynis Johns contrajo matrimonio en cuatro ocasiones y tuvo un hijo, el actor Gareth Forwood, quien lamentablemente falleció en octubre de 2007 a los 62 años, después de luchar contra el cáncer y sufrir un paro cardíaco.

Según informó su mánager, Mitch Clem, la actriz falleció de forma pacífica y natural en West Hollywood, donde residía en un centro de vida asistida desde hace varios años.

En una entrevista realizada en octubre, poco después de su cumpleaños número 100, el reportero George Pennacchio de WABC-TV le preguntó cómo se sentía al llegar a esa edad tan significativa. Como siempre, Johns respondió con su característico sentido del humor: “Para mí no hace ninguna diferencia. Me he visto bien en todas las edades”.