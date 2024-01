Los emocionantes estrenos televisivos que nos esperan en el 2024

En el año 2024, se esperan continuaciones de series que fueron un éxito el año pasado o incluso antes, como es el caso de la tercera temporada de “Los Bridgerton”. Destacadas producciones televisivas incluyen la regresión de Steven Spielberg a la temática bélica con “Masters of the Air”, protagonizada por Austin Butler; el romance entre Penélope y Colin en “Los Bridgerton”; y la incursión de Jodie Foster como detective en una nueva serie.

El universo de Star Wars también continúa expandiéndose con nuevas propuestas. Además, se presentarán segundas temporadas y series derivadas de sagas populares, como “House of the Dragon 2”, que mantiene el espíritu de “Game of Thrones”; y “True Detective. Night Country”, la cuarta temporada de una serie que previamente consagró a Matthew McConaughey.

Cada año, las series de televisión tienen nuevos protagonistas y en esta ocasión, es el turno de Jodie Foster, quien interpreta a una detective enfrentando un difícil caso en Alaska en una temporada con la dirección de la mexicana Issa López.

Por supuesto, tampoco puede faltar la dosis de Star Wars para el público, quienes podrán disfrutar de nuevas producciones como “Star Wars: Skeleton Crew”, con Jude Law como un maestro Jedi; y “The Acolyte”, que explora el periodo de la Alta República y está protagonizada por Dafne Keen, conocida por su papel en “Logan” (2017). Ambas series estarán disponibles en Disney+.

Netflix también tiene grandes propuestas para el año 2024, como una serie realizada por los creadores de “Game of Thrones”, David Benioff y DB Weiss, que adapta la exitosa novela de ciencia ficción “The Three-Body Problem” del autor chino Liu Cixin. Además, Colin Farrell retomará su papel como “The Penguin” en una serie derivada de la película “The Batman” (2022) para HBO Max.

Otro estreno esperado es la biografía de uno de los modistos más importantes de la historia de la moda, “Cristóbal Balenciaga”, protagonizada por Alberto San Juan y disponible en Disney+.

HBO Max también presenta propuestas interesantes, como la adaptación de la novela ganadora del Premio Pulitzer “The Sympathizer”, protagonizada por Robert Downey Jr. y dirigida por el aclamado director coreano Park Chan-wook. Además, los responsables de “Succession” presentan la miniserie “The Regime”, con Kate Winslet como líder de un régimen totalitario.

Finalmente, se esperan continuaciones de series exitosas del año pasado, como la tercera temporada de “Los Bridgerton” en Netflix, que busca continuar con el éxito de la saga que en 2023 colocó a “Queen Charlotte” en el top ten de la plataforma. También se espera la tercera entrega de “The Bear”, con Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) trabajando para reflotar el restaurante heredado de su hermano.

En resumen, el año 2024 estará lleno de emocionantes estrenos y continuaciones de series exitosas, con propuestas de renombrados directores, productores y actores que prometen entretener al público con historias cautivadoras y sorprendentes.

Para más información, puedes visitar el sitio web de Diario Primicia.