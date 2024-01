Yailin La Más Viral y Tekashi confirman su separación

Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine confirman su ruptura en medio de una guerra de declaraciones

Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine han anunciado a través de sus cuentas oficiales de Instagram que han decidido poner fin a su relación. Sin embargo, esta vez parece que no habrá reconciliación, ya que la separación ha estado marcada por acusaciones de violencia, infidelidad y celos.

El rapero Tekashi 6ix9ine escribió en sus redes sociales: “Al fin voy a poder estar y encontrar de nuevo la paz. Dios lo sabe todo. Pa’ la gente que va crear su propia noticia falsa, la verdad es que Yai es muy celosa. Tan hermosa que es la niña, pero muchas inseguridades. Nunca pude entender… La Yai necesita ayuda psicológica, terapia”. Además, compartió videos en los que supuestamente la cantante estalló en celos.

Por su parte, Yailin La Más Viral respondió: “Si ya yo tomé la decisión de no estar contigo, deja de estar subiendo videos viejos”. Y la guerra de declaraciones continuó con otro mensaje en el que agregó: “Pero si estoy tan loca, ¿por qué seguías conmigo? Porque decías que si yo te dejaba ibas a caer en depresión y no me dejabas ir. Estamos en el 2024, pasa la página o por qué no hablas del show de la Vega que fuiste a entrarle a golpe a todo el mundo porque me fui. Tú también necesitas ayuda, papito, que aquí estamos locos todos y dame banda, mujercita”.

Una relación llena de altibajos

Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine comenzaron su relación en mayo de 2023, apenas un mes después de que la cantante se separara del reguetonero Anuel AA, padre de su hija.

Durante su tiempo juntos, la pareja se volvió inseparable y Tekashi incluso pasó varias semanas en República Dominicana junto a Yailin, quien acababa de convertirse en madre de su hija Cattleya.

En junio, lanzaron su primera colaboración musical titulada “Pa Ti”, lo que aumentó los rumores de que entre ellos había algo más que una relación laboral o una amistad.

En agosto, decidieron confirmar su romance en una presentación en Cuba, donde se besaron frente al público.

A lo largo de los meses siguientes, hubo reportes de peleas entre la pareja, y en octubre, Tekashi fue arrestado en República Dominicana.

A finales de 2023, Yailin fue arrestada por presunta violencia doméstica, lo que generó un gran escándalo.

Después de su liberación, la pareja apareció junta en un nuevo video musical del tema “Bad Bxtch”, dando a entender que todo el escándalo podría haber sido planeado.

El fugaz matrimonio de Yailin con Anuel AA

Antes de su relación con Tekashi 6ix9ine, Yailin La Más Viral fue conocida por su breve matrimonio con el rapero Anuel AA. Su romance comenzó poco después de que Anuel terminara su relación con Karol G.

La pareja se conoció a través de las redes sociales y, tras conocerse en persona, se enamoraron rápidamente. En enero de 2022, Anuel hizo público su romance y, a los pocos días, le propuso matrimonio a Yailin con un anillo de diamantes.

El 10 de junio, contrajeron matrimonio por lo civil en República Dominicana, sin una gran celebración. En noviembre, anunciaron que serían padres.

El 8 de febrero, Anuel sorprendió a todos al anunciar en un live que se separaba de Yailin, aunque afirmó que ella seguía siendo la madre de su hija.

Yailin dio a luz a Cattleya el 13 de marzo, y Anuel estuvo presente en el parto a pesar de su separación. Después de meses de negociaciones, firmaron el divorcio en septiembre de 2023.

Ambas relaciones han estado llenas de altibajos y escándalos, y ahora Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine han decidido seguir caminos separados. Solo el tiempo dirá qué les depara el futuro a estos dos artistas.