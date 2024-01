32 migrantes secuestrados en Tamaulipas reciben permiso de residencia humanitario en México

El Gobierno de México ofrecerá visas humanitarias a las 32 personas migrantes que fueron secuestradas en el estado de Tamaulipas, informó el Instituto Nacional de Migración (INM) en un comunicado. El INM señaló que comenzará el proceso administrativo para otorgarles tarjetas una vez que sean reconocidas como víctimas de delito por la fiscalía estatal. Además, solicitó el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para validar las acciones y apoyos brindados. Asimismo, se pidió la intervención del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) debido a la presencia de menores de edad y núcleos familiares entre los migrantes.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que los migrantes secuestrados en Tamaulipas fueron liberados por sus captores y no rescatados por el Gobierno, por lo que aún no hay detenidos. Estas declaraciones contrastan con las del vocero de la Presidencia y la titular de la Secretaría de Gobernación, quienes aseguraron que las autoridades habían rescatado a los migrantes. López Obrador aclaró que la investigación continúa y que el móvil del crimen fue la extorsión a los familiares de los migrantes, elevando el número de víctimas a 32 tras incluir a una bebé que no había sido contabilizada inicialmente.

Según la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, el incidente ocurrió el 30 de diciembre, cuando hombres armados interceptaron un autobús que se dirigía de Monterrey a Matamoros. El INM señaló que, una vez que las personas sean reconocidas como víctimas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, se iniciará el proceso administrativo para otorgarles tarjetas que les permitirán acceder a servicios públicos y garantizar su derecho a la identidad para integrarse a la vida social, económica y productiva del país.

Con estas medidas, el Instituto Nacional de Migración, en coordinación con los tres niveles de gobierno, brinda apoyo integral y asegura la integridad física de las personas migrantes.

Con información de Efecto Cocuyo