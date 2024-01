Jorge Rodríguez advierte a la Asamblea Nacional de 2015 por llevar a cabo sesiones clandestinas y continuar controlando los activos.

La directiva de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, conformada por Jorge Rodríguez como presidente, Pedro Infante como segundo vicepresidente y América Pérez como segunda vicepresidenta, fue confirmada para el período legislativo 2024 durante la sesión de instalación del 5 de enero de 2024.

Durante la sesión, que tuvo lugar en el Palacio Federal Legislativo a partir de las 11:08 a. m., Rodríguez advirtió a los diputados de la AN de 2015, que también ratificaron su directiva vía Zoom, por “esconderse en una videoconferencia” para seguir “robando”. Rodríguez señaló que continuar con esta práctica viola los acuerdos de Barbados y la legislación venezolana, y advirtió que aquellos que persistan en estas acciones enfrentarán la justicia.

Rodríguez también destacó que el año 2024 será “movido para la elección política” y resaltó los logros de la AN con mayoría chavista, incluyendo la recuperación de la sede parlamentaria, la colaboración en la paz del país, la mejora de la economía y la reconstrucción del estado de bienestar social para los venezolanos. Además, mencionó la aprobación de 74 leyes durante los últimos cuatro años.

Antes de la sesión, se especulaba sobre la posible sustitución de Rodríguez en la presidencia de la AN de 2020, ya que se esperaba que fuera designado por Nicolás Maduro como jefe de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) para las elecciones presidenciales. Sin embargo, este escenario no se concretó y Rodríguez continuará al frente del Legislativo.

La propuesta de ratificación de la directiva fue presentada por Diosdado Cabello, jefe de la fracción parlamentaria del Psuv, quien destacó el papel de la AN en el diálogo de paz y la tranquilidad del país. Cabello respaldó las palabras de Maduro, quien afirmó que la sede de la AN está en Caracas y no en Miami, en referencia a la AN de 2015, dominada por la oposición.

La Alianza Democrática, representada por Juan Carlos Alvarado, solicitó evaluar la situación de los activos de la República en el exterior por parte de la AN de 2015 y aplicar justicia. Alvarado rechazó la continuidad de esta AN y criticó el uso de recursos públicos por parte de la oposición.

Después de la ratificación de la directiva, Jorge Rodríguez fue juramentado por una estudiante uniformada de educación media, acompañada de representantes del poder popular, deportistas e indígenas. A su vez, Rodríguez tomó juramento a Pedro Infante, América Pérez, la secretaria de la AN María Alejandra Hernández y el subsecretario del Parlamento, José Omar Molina.

Antes de ingresar al Palacio Legislativo, los diputados de 2020 colocaron una ofrenda floral frente a la estatua del Libertador Simón Bolívar en la Plaza Bolívar. Luego, ingresaron a la sede de la AN con un nuevo mapa que incorpora el territorio Esequibo, sostenido por la directiva y Diosdado Cabello. Este cuadro fue colocado a la izquierda de la Secretaría en el hemiciclo de sesiones, mientras que el retrato de Hugo Chávez fue movido al lado derecho junto al retrato de Simón Bolívar.