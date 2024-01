Se lanza una colección de estampillas conmemorativas por el 30 aniversario de las Spice Girls

Las Spice Girls celebran 30 años con una edición especial de sellos

Las Spice Girls, el icónico grupo británico de música pop, cumple 30 años desde su fundación y el correo británico ha decidido celebrarlo con una edición especial de sellos que recoge algunos de los momentos más destacados de su carrera.

La banda, formada en 1994, estuvo compuesta por Geri Halliwell, Melanie Chisholm, Victoria Beckham, Melanie Brown y Emma Bunton. Durante sus siete años juntas, vendieron más de 100 millones de discos y protagonizaron incluso una película.

La colección de sellos constará de 15 unidades con imágenes icónicas de la banda, siendo la primera vez que se dedica una edición completa a un grupo femenino. Esta iniciativa resalta el mensaje feminista que las Spice Girls popularizaron con su lema “¡Girl Power!”.

La edición especial incluirá diez actuaciones en vivo memorables, así como cinco sesiones de fotos promocionales de su película “Spice World” (1997).

Esta es solo la sexta vez en la historia que un grupo musical cuenta con su propia colección de sellos. Entre las estampas de las Spice Girls se encuentran sus actuaciones en los premios Brit de 1997, así como su participación en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 2012 y su gira de regreso en 2008 (en la que solo participaron cuatro de las integrantes originales).

Cada una de las cinco integrantes originales también contará con un sello propio, destacando el de Geri Halliwell con su recordado vestido de la bandera del Reino Unido y el de Victoria Beckham luciendo su sexy look en el Madison Square Garden de Nueva York durante su retorno en 2008.

Según Royal Mail, la elección de las imágenes fue realizada en colaboración con las Spice Girls. La banda revolucionó la música pop en los años noventa y se convirtió en un fenómeno mundial gracias a sus canciones animadas y su distintivo acento inglés.

“Nos emociona ser celebradas por Royal Mail, junto a algunas de las leyendas más icónicas e influyentes de la música. Cuando formamos las Spice Girls, no podíamos ni soñar que 30 años más tarde seríamos el primer grupo femenino al que se le dedica una colección entera de sellos”, comentó la banda.

Las Spice Girls saltaron a la fama instantáneamente con su primer sencillo “Wannabe”, que encabezó las listas en 37 países. Le siguieron otros éxitos como “Say You’ll Be There”, “Who Do You Think You Are” y “Spice Up Your Life”.

El grupo se disolvió en 2001 cuando Geri Halliwell dejó el equipo para comenzar su carrera en solitario, lo que llevó al resto de las integrantes a tomar caminos separados. Sin embargo, se reunieron una vez más en 2012 para la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres.

Las Spice Girls dejaron una marca imborrable en la cultura pop y fueron incluso protagonistas de un episodio de “Celebrity Deathmatch” en MTV, donde fueron representadas como muñecas de plastilina en un ring de boxeo.