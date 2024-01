Michael Bolton confirma haber sido sometido a una cirugía por un tumor cerebral

El cantante canadiense Michael Bolton ha tenido que postergar sus conciertos programados para este inicio de 2024 debido a un tumor descubierto recientemente. En un comunicado en redes sociales, el artista de 70 años reveló que tuvo que someterse a una intervención de emergencia poco antes de Navidad, la cual fue exitosa.

En su publicación en Facebook, Bolton expresó su agradecimiento por el amor y apoyo de su familia mientras se recupera en casa. Se estima que su recuperación tomará varios meses, por lo que tomará un descanso temporal de los conciertos.

Según su página web, se tenía previsto que el cantante iniciara una gira por Estados Unidos, Suiza y Reino Unido a partir del 1 de febrero. Bolton prometió ofrecer más detalles sobre su estado de salud tan pronto como le sea posible.

Michael Bolton, cuyo verdadero apellido es Bolotin, es un reconocido cantautor estadounidense conocido por su destacada presencia en el soft-rock y la balada romántica en las décadas de los 80 y 90. Su éxito se consolidó con la canción “How Am I Supposed to Live Without You”, escrita junto a Doug James para Laura Branigan en 1983.

La canción alcanzó el primer lugar en las listas Adult Contemporary de Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, el gran éxito de Bolton llegó en 1989 con su tercer álbum de estudio, “Soul Provider”, donde incluyó su propia versión de “How Am I Supposed to Live Without You”. Esta versión también llegó al número uno en el Billboard Hot 100 y en la categoría de Mejor interpretación vocal pop masculina en los premios Grammy.

En resumen, Michael Bolton ha tenido que posponer sus conciertos debido a un tumor descubierto recientemente. El cantante se encuentra en proceso de recuperación y se espera que tome varios meses. Bolton es reconocido por su destacada carrera en el soft-rock y la balada romántica, y su éxito se consolidó con la canción “How Am I Supposed to Live Without You”.