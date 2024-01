Funcionario de alto rango de la Casa Blanca viaja a Guyana en un contexto de crecientes tensiones con Venezuela

El subsecretario de Defensa Adjunto de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Daniel Erikson, está llevando a cabo una visita a Guyana este lunes y martes. Durante su estancia, se reunirá con altos funcionarios del gobierno de Guyana, la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF) y la Comunidad del Caribe (Caricom) para discutir la colaboración en materia de defensa y seguridad entre ambos países y otros territorios vecinos del Caribe.

La visita de Erikson tiene lugar en medio de una disputa territorial entre Guyana y Venezuela por el Esequibo, un territorio de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados que Georgetown administra como propio y que Caracas reclama. La presencia de Erikson puede exacerbar la tensión con Venezuela, que recientemente ha condenado las maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y Guyana, así como la presencia de un buque de guerra británico en las costas guyanesas.

Erikson, quien es responsable de la política de seguridad y defensa de Estados Unidos para la región del Hemisferio Occidental, incluyendo 34 naciones, ha destacado la importancia de la asociación bilateral de defensa y seguridad entre Estados Unidos y Guyana en apoyo a la estabilidad regional.

La asociación se enfoca en apoyar el crecimiento de la Fuerza de Defensa de Guyana en el corto plazo, así como respaldar la modernización de las instituciones de defensa de Guyana en el largo plazo.

Cabe destacar que esta es la primera visita de Erikson a Guyana y su primer viaje al extranjero en 2024. La Embajada de Estados Unidos en Georgetown ha resaltado que la presencia de Erikson subraya la importancia que Estados Unidos otorga a la asociación bilateral de defensa y seguridad con Guyana en apoyo a la estabilidad regional.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, ha afirmado anteriormente que el buque británico de guerra desplegado en Guyana no representa una amenaza para ningún país y que Guyana no tiene ambiciones ni intenciones de codiciar lo que no le pertenece. Ali también ha subrayado el compromiso de Guyana con las relaciones pacíficas con sus vecinos y con todos los países de la región.

En resumen, la visita de Daniel Erikson a Guyana busca fortalecer la colaboración en materia de defensa y seguridad entre Estados Unidos y Guyana, así como con otros territorios vecinos del Caribe. Sin embargo, esta visita puede aumentar la tensión con Venezuela debido a la disputa territorial existente.

Con información de efectococuyo.com