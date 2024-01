Oppenheimer conquista los Globos de Oro con su talento

En un enfrentamiento épico en la noche de los Globos de Oro, la película ‘Oppenheimer’ de Christopher Nolan se alzó con cinco premios, dejando atrás a la favorita de la noche, ‘Barbie’, que solo pudo llevarse dos de los nueve premios a los que aspiraba.

La cinta, protagonizada por Cillian Murphy y centrada en la vida del físico Robert Oppenheimer, conocido como el padre de la bomba atómica, se llevó los galardones a mejor película de drama, mejor director, mejor actor de drama, mejor actor de reparto y mejor banda sonora.

Al recibir el premio al mejor actor de drama, Murphy elogió a Nolan como un director visionario y maestro. “La primera vez que puse un pie en el set de Christopher Nolan, supe que era algo diferente. Pude sentir el nivel de rigor, concentración y dedicación”, afirmó el actor.

La ceremonia, que tuvo lugar en Beverly Hills, Los Ángeles, fue notable por la falta de posicionamientos políticos y apenas hubo menciones breves sobre la renovación de los votantes y los nuevos propietarios de los premios.

El discurso más destacado de la noche fue el de la actriz nativoamericana Lily Gladstone, quien ganó el premio a la mejor actriz de drama por su papel en ‘Killers of the Flower Moon’, dirigida por el veterano director Martin Scorsese. Gladstone pronunció parte de su discurso en idioma siksiká (pies negros) y afirmó: “Este es un momento histórico y no solo me pertenece a mí”.

Con su victoria en la categoría de mejor película de drama, ‘Oppenheimer’ se consagra como una joya del cine moderno, según los comentarios en las redes sociales.

