Fallecimiento de Sinéad O’Connor: una partida natural

Sinéad O’Connor murió por causas naturales, según dictaminó un forense de Londres. La cantante irlandesa, de 56 años, falleció en julio de 2023 en su casa de Londres. Aunque no se dieron más detalles sobre la autopsia realizada, su muerte no se consideró sospechosa.

O’Connor era reconocida por su voz pura y nítida, así como por sus excepcionales habilidades para escribir canciones que abordaban temas políticos, espirituales, históricos y filosóficos.

Si bien su primer álbum, “The Lion and the Cobra”, fue lanzado en 1987 y recibió una gran aclamación de la crítica, fue su siguiente álbum de 1990, “I Do Not Want What I Have’t Got”, el que la catapultó hacia el reconocimiento artístico.

La interpretación de O’Connor de la canción “Nothing Compares 2 U” de Prince alcanzó el número 1 en 1990, impulsada por un video musical en el que aparecía con el pelo muy corto y un jersey de cuello alto oscuro.

En agosto, cientos de personas se reunieron en las calles para rendir homenaje a O’Connor durante el cortejo fúnebre que pasó por su antigua casa en Bray, condado de Wicklow, Irlanda.

Un pequeño funeral privado contó con la presencia de figuras destacadas como el cantante Bob Geldof, Bono de U2, el primer ministro irlandés Leo Varadkar, el presidente irlandés Michael D. Higgins y su esposa Sabina, según informó la emisora pública irlandesa RTE.

