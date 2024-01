Dos guiones originales de ‘Friends’, guardados durante más de 20 años, serán subastados.

Después de un cuarto de siglo en el cajón de la mesita de noche de un extrabajador de un estudio de televisión en Londres, los guiones originales de dos episodios de la exitosa serie “Friends” saldrán a subasta próximamente.

Los textos, que pertenecen a los dos últimos episodios de la cuarta temporada en 1998, fueron descubiertos por casualidad por este extrabajador en una papelera de los Fountain Studios, lugar donde se grabaron los capítulos, y posteriormente los llevó a su casa.

Estos guiones son de “The One with Ross’s Wedding” (“El de la boda de Ross”), donde el personaje interpretado por David Schwimmer confunde el nombre de su prometida Emily (Helen Baxendale) y menciona a Rachel (Jennifer Aniston) durante la ceremonia. Además, marcan el comienzo del romance entre Monica (Courteney Cox) y Chandler (Matthew Perry).

“Curiosamente, no soy un gran fan de ‘Friends’. No me disgusta la serie, pero hace poco vi los episodios de los que tengo los guiones. El humor americano es diferente al nuestro. Estos guiones merecen ser propiedad de un gran fan de ‘Friends'”, reveló el autor del hallazgo, quien prefirió mantenerse en el anonimato.

El antiguo empleado recordó que trabajaba en el área administrativa de los estudios y que nunca tuvo la oportunidad de ver a ninguno de los actores del elenco de la serie. Durante las grabaciones, estaba “increíblemente ocupado”.

Sobre el descubrimiento de los guiones, comentó que los encontró en un contenedor varias semanas después de la filmación, ya que parte de su trabajo consistía en asegurarse de que no quedara ningún objeto no deseado en el estudio. “No estaba seguro de qué hacer con ellos, así que los puse en el cajón de mi oficina”, explicó.

Al dejar su trabajo en 1999, el extrabajador guardó todas sus pertenencias de su escritorio en una caja de cartón y las llevó a su casa. Los guiones permanecieron en su mesita de noche durante los siguientes 25 años, hasta que durante una limpieza estuvo a punto de desecharlos. Sin embargo, decidió llevarlos a la casa de subastas Hansons Auctioneers, donde se pondrán a la venta el 12 de enero. Se estima que los guiones tienen un valor de entre 600 y 800 libras esterlinas (entre 763 y 1.017 dólares), aunque se espera que la cifra aumente durante la subasta.

Amanda Butler, jefa de operaciones de la casa de subastas, explicó que, aparentemente, se les ordenó al elenco y al equipo de producción destruir sus copias para evitar filtraciones del final de la serie, sin embargo, algunas de ellas se conservaron. Respecto al valor de venta, Butler afirmó que, más allá de la estimación inicial, “gracias al enorme atractivo global del programa, quién sabe hasta dónde podría llegar el precio final”.

“El último episodio de ‘Friends’ se emitió hace 20 años, en 2004, pero todavía millones de personas lo ven y lo disfrutan”, concluyó Butler.