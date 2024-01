Arrestan a Kendall Jenner y la esposa de Justin Bieber en Beverly Hills

Las famosas Kendall Jenner y Hailey Bieber se vieron envueltas en problemas después de pasar una inolvidable celebración de fin de año en Barbados. Los paparazzi estadounidenses captaron el momento en que fueron detenidas momentáneamente y multadas por la policía de Beverly Hills mientras viajaban en el Mercedes Benz de la socialité.

Según información difundida por TMZ, las modelos infringieron las normas al saltarse una señal de alto, lo que resultó en una multa. En Estados Unidos, cometer esta infracción puede llevar a que el conductor sea reseñado y se le abra un historial en el departamento de policía, lo que podría aumentar sus primas de seguro.

A pesar del incómodo momento, las amigas se tomaron todo a la ligera y fueron vistas riendo con la policía. Después del retraso que esto les causó, se marcharon en la lujosa camioneta de Jenner y continuaron su camino. Sin embargo, es probable que Kendall no esté contenta cuando se dé cuenta de que sus primas de seguro aumentarán y tendrá que desembolsar más dinero.

La esposa de Justin Bieber y una de las integrantes más jóvenes del clan Kardashian, han disfrutado de su fiesta de bienvenida al 2024 en una isla. En ese encuentro, estuvieron rodeadas de amigos y amores. Además de Justin acompañando a su esposa, el reggaetonero Bad Bunny también estuvo presente para no perderse ese momento especial.

A pesar de los rumores de ruptura que sonaron durante todo el 2023, ‘El Conejo Malo’ decidió sumar experiencias con la celebridad y no prestar atención a lo que estaba sucediendo. Una fuente confirmó que no estaban juntos y no tenían planes románticos, pero sí conservaban la amistad que los unió.

Abre este enlace para unirte al canal de noticias en WhatsApp