Jennifer López estrena su nuevo tema y videoclip “Can’t Get Enough”

Jennifer Lopez, conocida como la ‘diva del Bronx’, lanzará su nuevo álbum de estudio titulado ‘This Is Me Now’ el próximo 16 de febrero. Este álbum marca su regreso después de una década sin lanzar música y forma parte de un proyecto ambicioso en el que López narra su vida emocional de los últimos 20 años, incluyendo su reconciliación y matrimonio con el actor Ben Affleck.

En una reciente entrevista desde la alfombra de los Globos de Oro, López describió el álbum como una “metahistoria sobre el camino que hay que recorrer para volver del desamor al amor”. Con su característico sentido del humor, la artista bromeó sobre sus cuatro matrimonios anteriores al decir: “Podría decirse que soy una especie de experta. No tanto en matrimonios como en bodas”.

El video musical de la canción ‘Can’t Get Enough’, a la que tuvo acceso EFE, evoca los musicales cinematográficos y muestra a López vestida con diferentes trajes de novia mientras baila con tres novios ficticios, que podrían representar a sus ex maridos.

Este nuevo álbum incluye un total de 13 canciones, entre las que se encuentran ‘To Be Yours’, ‘Mad in Love’, ‘Rebound’ y ‘Greatest Love Story Never Told’. Además, ‘This Is Me Now’ es el compañero de su álbum anterior ‘This Is Me…Then’, que fue escrito durante su primer noviazgo con Ben Affleck.

Además de su carrera musical, López también se prepara para protagonizar la nueva adaptación del musical de Broadway de 1993 “El beso de la mujer araña”. En cuanto a su relación con Affleck, la cantante destacó que él es su mayor fan y defensor, y que ha sido una parte activa en la creación de este proyecto.